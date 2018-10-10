رئيس بلدية مشمش يحذر سائقي الشاحنات

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حذر رئيس بلدية مشمش – عكار محمد بركات، في بيان “سائقي الشاحنات الناقلة للرمل من منطقة مرجحين باتجاه عكار، ذات الحمولة التي تتعدى 12طنا، من عدم سلوك الطريق الداخلية للبلدة نظرا لما باتت تشكله شاحناتهم من خطر على السلامة العامة وخاصة طلاب المدارس،اضافة الى الاضرار التي تسببها بالطرقات التي هي غير معدة لتحمل ضغط هذه الحمولة المرتفعة”.

اضاف: “كما ان هذه الشاحنات الكبيرة تتسبب بزحمة سير في طرقات مشمش الداخلية الضيقة وبالذات عندما تلتقي شاحنتين”.

واكد بركات “أن كل من يخالف هذا الأنذار ستحرر بحقه محاضر الضبط. كما ان الامور قد تتطور الى مشاكل لأن اهالي البلدة لن يقبلوا بمرور هذه الشاحنات”.