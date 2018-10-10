بعد اكبر عملية قرصنة لمواقع إلكترونية تابعة للأجهزة الأمنية... القرار الاتهامي صدر

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اكتملت التحقيقات التي تقوم بها المحكمة العسكرية في اكبر التحديات للامن الوطني تمثلت بعمليات القرصنة التي طالت مواقع الكترونية عائدة لكل من قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة حيث أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قرارا اتهاميا بحق خليل صحناوي رامي صقر وايهاب شمص

في التفاصيل ان المدعى عليه رامي صقر اعترف باختراق شبكات المؤسسات الامنية بمساعدة ايهاب شمص بعد ان زوده خليل صحناوي ببرامج للقرصنة

هجمات القرصنة طالت شبكات الكترونية لا تعد ولا تحصى فعدا المؤسسات الامنية والبريد الالكتروني لكبار الضباط من بينهم اللواء عباس ابراهيم شملت ايضا مواقع لشركة اوجيرو وشركات خاصة ومصارف بالاضافة الى كاميرات المراقبة على الطرقات والولوج الى محاضر مخالفات السير حيث يستطيع المقرصن التلاعب بقيمتها وصولا الى موقع التيار الوطني الحر ولوائح شطب ناخبي التيار

ولدى سؤال قاضي التحقيق العسكري عن الفوائد من عمليات القرصنة هذه اجاب المدعى عليهم انه يتم بيع المعلومات المقرصنة لقاء مبالغ مالية بالاضافة الى ابتزاز اصحاب المواقع من اجل الحصول على فدية مالية مقابل عدم نشر المعلومات كما التعدي على خصوصية واسرار المنظمات والجمعيات والاحزاب بالاضافة الى الخطورة الامنية المتمثلة بمعرفة اسماء الضباط ومهامهم

القاضي ابو غيدا ظن بالموقوفين الثلاث المدعى عليهما خليل صحناوي ورامي صقر وايهاب شمص واحال المتهمين الى المحكمة العسكرية للمحاكمة