قطاع الشباب والرياضة: شباب التيار بادروا لسحب فتيل الإشكال الذي أراده البعض وقودا لمعركته الإنتخابية

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بيان صادر عن قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر:

تعقيبا على الاشكال الذي وقع اليوم في الجامعة اليسوعية حرم هوفلان بين مجموعة من طلاب التيار الوطني الحر وطلاب القوات اللبنانية، يهم قطاع الشباب في التيار توضيح ما يلي:

I .بتاريخ الثالثاء 9 تشرين الأول 2018 قام احد الشباب من غير المنتسبين إلى التيار الوطني الحر باستبدال صورة للرئيس الشهيد بشير الجميل موضوعة على إعالن تستعمله القوات اللبنانية لدعم ترشيح طالبها في انتخابات الجامعة اليسوعية بصورة مسؤول طالب التيار في حرم هوفالن نويل

عبوش دون علمه وذلك دون اية اهداف وابعاد سياسية كما تم تصويرها لاحقا.

II .ليل الثلاثاء جرى اتصال بين مسؤول مكتب الجامعات الخاصة في التيار الوطني الحر مارك خوري ومسؤول في مكتب الجامعات الفرنكوفونية في القوات شربل مينا، تم خلاله توضيح واحتواء الموضوع والتأكيد على عدم تضخيمه، حيث شدد خوري على أن هذا الأمر يشكل اساءة للتيار ولمسؤوله في حرم هوفالن وليس لمصلحته من الناحيتين المبدئية والإنتخابية.

III .صباح الأربعاء، وخلافا لما تم الإتفاق عليه بين خوري ومينا، تفاجأ طلاب التيار الوطني الحر بحملة مركزة من طلاب القوات على هذا الموضوع ترافق مع استهداف ممنهج لمسؤول التيار في حرم هوفلان نويل عبوش واتهام لطلاب التيار بالإساءة لصورة الشهيد بشير الجميل بحثا عن مكاسب إنتخابية مما ادى إلى إشكال بين طلاب الفريقين في حرم الكلية.

IV .بعيد الإشكال، جرى اتصال بين مسؤول جهاز المصالح في القوات اللبنانية الدكتور غسان يارد ومنسق عام قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني األستاذ جهاد سلامة، تم خلاله الإتفاق على احتواء الإشكال والإيعاز للمسؤولين من الطرفين الذين توجهوا إلى حرم الجامعة بإنهاء الإشكال وإعادة الطلاب إلى الصفوف، وأكد الدكتور يارد للأستاذ سلامة أن الذي حصل لا يستوجب هكذا رد فعل، وعليه تم فض الإشكال.

بناء عليه، يهم قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر أن يؤكد للرأي العام الإحترام الكامل لشخص ومسيرة الرئيس الشهيد بشير الجميل الذي يعتبر رمزا وطنيا كبيرا اعطى الكثير للبنان، مع العلم أن احدا لم يهتم لإلساءة التي تعرض لها الرفيق عبوش الذي تم استغلال صورته دون علمه وموافقته وتسويقها في غير مكانها.

في النهاية يشدد قطاع الشباب في التيار الوطني الحر ان استغلال صور الشهداء لدواع انتخابية ليس من شيمه كما جرت العادة عند البعض، كما ويجدد ثقته بالوعي والإنضباط الذي تحلى به شباب التيار في حرم هوفلان حيث كانوا وكما نعرفهم سباقين في المبادرة لسحب فتيل الإشكال الذي أراده البعض وقودا لمعركته الإنتخابية.

ميرنا الشالوحي

2018-10-10