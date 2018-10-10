living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قطاع الشباب والرياضة: شباب التيار بادروا لسحب فتيل الإشكال الذي أراده البعض وقودا لمعركته الإنتخابية

10
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان صادر عن قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر:

تعقيبا على الاشكال الذي وقع اليوم في الجامعة اليسوعية حرم هوفلان بين مجموعة من طلاب التيار الوطني الحر وطلاب القوات اللبنانية، يهم قطاع الشباب في التيار توضيح ما يلي:

I .بتاريخ الثالثاء 9 تشرين الأول 2018 قام احد الشباب من غير المنتسبين إلى التيار الوطني الحر باستبدال صورة للرئيس الشهيد بشير الجميل موضوعة على إعالن تستعمله القوات اللبنانية لدعم ترشيح طالبها في انتخابات الجامعة اليسوعية بصورة مسؤول طالب التيار في حرم هوفالن نويل
عبوش دون علمه وذلك دون اية اهداف وابعاد سياسية كما تم تصويرها لاحقا.

II .ليل الثلاثاء جرى اتصال بين مسؤول مكتب الجامعات الخاصة في التيار الوطني الحر مارك خوري ومسؤول في مكتب الجامعات الفرنكوفونية في القوات شربل مينا، تم خلاله توضيح واحتواء الموضوع والتأكيد على عدم تضخيمه، حيث شدد خوري على أن هذا الأمر يشكل اساءة للتيار ولمسؤوله في حرم هوفالن وليس لمصلحته من الناحيتين المبدئية والإنتخابية.

III .صباح الأربعاء، وخلافا لما تم الإتفاق عليه بين خوري ومينا، تفاجأ طلاب التيار الوطني الحر بحملة مركزة من طلاب القوات على هذا الموضوع ترافق مع استهداف ممنهج لمسؤول التيار في حرم هوفلان نويل عبوش واتهام لطلاب التيار بالإساءة لصورة الشهيد بشير الجميل بحثا عن مكاسب إنتخابية مما ادى إلى إشكال بين طلاب الفريقين في حرم الكلية.

IV .بعيد الإشكال، جرى اتصال بين مسؤول جهاز المصالح في القوات اللبنانية الدكتور غسان يارد ومنسق عام قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني األستاذ جهاد سلامة، تم خلاله الإتفاق على احتواء الإشكال والإيعاز للمسؤولين من الطرفين الذين توجهوا إلى حرم الجامعة بإنهاء الإشكال وإعادة الطلاب إلى الصفوف، وأكد الدكتور يارد للأستاذ سلامة أن الذي حصل لا يستوجب هكذا رد فعل، وعليه تم فض الإشكال.

بناء عليه، يهم قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر أن يؤكد للرأي العام الإحترام الكامل لشخص ومسيرة الرئيس الشهيد بشير الجميل الذي يعتبر رمزا وطنيا كبيرا اعطى الكثير للبنان، مع العلم أن احدا لم يهتم لإلساءة التي تعرض لها الرفيق عبوش الذي تم استغلال صورته دون علمه وموافقته وتسويقها في غير مكانها.

في النهاية يشدد قطاع الشباب في التيار الوطني الحر ان استغلال صور الشهداء لدواع انتخابية ليس من شيمه كما جرت العادة عند البعض، كما ويجدد ثقته بالوعي والإنضباط الذي تحلى به شباب التيار في حرم هوفلان حيث كانوا وكما نعرفهم سباقين في المبادرة لسحب فتيل الإشكال الذي أراده البعض وقودا لمعركته الإنتخابية.

ميرنا الشالوحي
2018-10-10

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout