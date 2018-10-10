ماذا سيحدث في مطار بيروت هذه الليلة!؟

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أعلن المدير العام للطيران المدني بالانابة المهندس محمد شهاب الدين في تعميم حمل الرقم 18/2 وجهه الى جميع شركات الطيران والخدمات الأرضية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت أنه "بعد التحسينات التي أجرتها شركة "سيتا" على نظام الاتصالات الذي يربط مطار رفيق الحريري الدولي بمكاتب شركة " سيتا" في بيروت، حيث تم إنشاء مقرين منفصلين لربط الشبكة المحلية بالشبكة الدولية لشركة " سيتا" في الخارج، مما يساهم في رفع مستوى الأمان وتأمين الاتصالات بين المطار وخوادم شركات الطيران الى أعلى مستوى ممكن".

اضاف: "وعليه، فقد تم تحديد يوم الاربعاء في 10/10/2018 من الساعة 00:20 وحتى الساعة الواحدة صباحا من يوم الخميس في 11/10/2018 بالتوقيت المحلي لإجراء الانتقال من الشبكة الحالية الى الشبكة الجديدة، وفي هذه الحالة ستضطر شركة " سيتا" أثناء التحويل بين الشبكتين من قطع التواصل بين المطار وخوادم الشركات في الخارج لدقائق قليلة على أربعة فترات كحد أقصى خلال هذه الفترة من الوقت الذي سيتم فيه التحويل".

وختم: "بناء عليه، يرجى أخذ العلم واتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة لضمان استمرارية العمل وأخذ كافة الاحتياطات الممكنة لتنظيم حركة المغادرين من المطار بصورة طبيعية. شاكرين لكم تعاونكم مسبقا.