أسود للقوات: اذا بدكن سيادية خلين يعطوكن يا المال يا الداخلية

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نريد اما منصب نائب رئيس الحكومة واما حقيبة سيادية ، كم من مرة سمعتم في الاشهر الماضية هذا المطلب القواتي حكوميا وعلى اكثر من لسان ؟



مرت الايام و ها هو منصب نائب رئيس الحكومة يعرض مجددا على القوات.



عال فرجت قال الجميع فهذا الحل كفيل بانهاء المخاض الحكومي الا ان المفاجأة كانت برفض هذا العرض كما اكد رئيس حزب القوات سمير جعجع في دردشة مع الصحافيين.



اكثر من ذلك عاد جعجع الى المربع الاول عبر مطالبته بخمسة وزراء ، فهل من يسأل بعد عن هوية من يعرقل ولادة الحكومة ؟ وماذا تريد القوات؟



سؤال حملناه الى النائب زياد اسود الذي كان قد سبقنا بتفنيد كلام جعجع ووضع الملاحظات عليه



ولمن يتحدث ليلا نهارا عن تقديم تنازلات غير حقيقية ، رسالة !



حكومة بلا القوات تكون حكومة غزة قال جعجع، امر دفع البعض للسؤال تهكماً : الهذا الحد لا يزال رئيس حزب القوات متأثرا بمشاهد زيارة نائبه حينها انطوان زهرا الى هناك ؟



ازاء كل ما سبق الاكيد اكيد اكيد الوحيد انو صار بدا توقف العرقلة عند حدا