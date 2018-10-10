living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسود للقوات: اذا بدكن سيادية خلين يعطوكن يا المال يا الداخلية

10
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نريد اما منصب نائب رئيس الحكومة واما حقيبة سيادية ، كم من مرة سمعتم في الاشهر الماضية هذا المطلب القواتي حكوميا وعلى اكثر من لسان ؟ 

مرت الايام و ها هو منصب نائب رئيس الحكومة يعرض مجددا على القوات.

عال فرجت قال الجميع فهذا الحل كفيل بانهاء المخاض الحكومي الا ان المفاجأة كانت برفض هذا العرض كما اكد رئيس حزب القوات سمير جعجع في دردشة مع الصحافيين.

اكثر من ذلك عاد جعجع الى المربع الاول عبر مطالبته بخمسة وزراء ، فهل من يسأل بعد عن هوية من يعرقل ولادة الحكومة ؟ وماذا تريد القوات؟ 

سؤال حملناه الى النائب زياد اسود الذي كان قد سبقنا بتفنيد كلام جعجع ووضع الملاحظات عليه

ولمن يتحدث ليلا نهارا عن تقديم تنازلات غير حقيقية ، رسالة !

حكومة بلا القوات تكون حكومة غزة قال جعجع، امر دفع البعض للسؤال تهكماً : الهذا الحد لا يزال رئيس حزب القوات متأثرا بمشاهد زيارة نائبه حينها انطوان زهرا الى هناك ؟ 

ازاء كل ما سبق الاكيد اكيد اكيد الوحيد انو صار بدا توقف العرقلة عند حدا

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout