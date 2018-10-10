حلقةً حامية للإعلامي مارسيل غانم من "صار الوقت" تتخطى اطار المتعارف عليه في الحوارات السياسية مع الوزير باسيل

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حلقة "صار الوقت" لغد الخميس أكثر من حوار فالضيف يحمل الكثير من الاجوبة على ملفات شائكة وابرزها اليوم ملف تشكيل الحكومة.



والمضيف مرسال غانم تخطى، وبرنامجه على خطاه، الحوارات التقليدية السطحية فمن المتوقع أن تكون حلقة الغد من "صار الوقت" مع رئيس التيار والوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل حلقةً حامية لن تقف عند سقف محدد وستتخطى اطار المتعارف عليه في الحوارات السياسية في تقييم للعهد ولاتفاق معراب وبحث عن المعرقل لتشكيل الحكومة وتحديد لاولويات باسيل في السياسة الخارجية. الناشطون في الاستديو هم كالعادة شركاء في الحوار، كما أرادهم البرنامج، سيحملون الكثير من الاسئلة والكثير من الآمال ووجهات النظر التي سيواجهون بها الضيف .



الاستاذ جورج غانم، المطّلع بعمق على تاريخ لبنان المعاصر، سيفنّد في هذه الحلقة وقائع مأزق تشكيل الحكومات على مرّ العهود