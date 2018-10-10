جمعيّة عدل ورحمة نظمت مسابقة رسم تعبيريّ بين السجناء في سجن رومية بمناسبة الْيَوْمَ العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

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بمناسبة الْيَوْمَ العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، نظمت جمعيّة عدل ورحمة مسابقة رسم تعبيريّ بين السجناء، في سجن رومية. نادى وعبّر السجناء عن طلبهم بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.



إحدى اللوحات تعبّر عن:" من حقي عيش بكرامة ولو محكوماً بالإعدام"



وبالمناسبة جددت الجمعيّة موقفها بإلغاء عقوبة الإعدام ( وعدم تنفيذها )، وَمِمَّا قاله رئيس الجمعية الأب نجيب بعقليني " نطلب من السلطة السياسية والقضائية، عدم الإنجرار الى منطق القصاص، من خلال إعتماد إنهاء حياة الإنسان، بل إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته، وتعديل القوانين العقابية، والتشدد في تطبيق العقوبات" وشدد على تعزيز ثقافة الحق بالحياة، والإيمان بإنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه.