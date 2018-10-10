مخزومي بعد لقاء الأربعاء النيابي: استشراء الفساد والحديث عنه يحتم العودة إلى تطبيق القوانين الملزمة بحذافيرها، بما يرفع الغطاء عن الفاسدين أياً كانوا

A + A -



أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إثر مشاركته في لقاء الأربعاء النيابي إن اللقاء تناول عدة قضايا مثارة في الساحة، وفي مقدمها مسألة تشكيل الحكومة. وقال إن الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري طمأنا الرئيس نبيه بري باقتراب إنجاز التشكيل.

ولفت إلى أن استشراء الفساد والحديث عنه يحتم العودة إلى تطبيق القوانين الملزمة بحذافيرها، بما يرفع الغطاء عن الفاسدين أياً كانوا. ولاحظ أن هنالك إجماع على ضرورة تطبيق القانون وعدم المزايدة، الأمر الذي يضع الجميع تحت سقف القانون ويجنّب البلد تبادل الاتهامات، وإلقاء الملامة على بعضنا البعض دون نتيجة.

وأكد مخزومي أن جميع الأفرقاء يتمنّون على الرئيس المكلف سعد الحريري الإسراع في التشكيل لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل أي تأخير، ومن الضروري الحفاظ على سعر صرف الليرة.