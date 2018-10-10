رئيس الجمهورية غادر إلى أرمينيا للمشاركة في أعمال القمة الفرانكوفونية السابعة عشرة

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غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون بيروت على رأس وفد رسمي إلى أرمينيا عند الواحدة ظهراً، للمشاركة في أعمال القمة الفرانكوفونية السابعة عشرة التي تعقد في العاصمة الأرمينية يريفان في الحادي عشر والثاني عشر من تشرين الأول الجاري.

وضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون كلاً من وزير الثقافة غطاس خوري، ووزير السياحة أواديس كيدنيان، على أن ينضم إلى الوفد في وقت لاحق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وعدد من السفراء والدبلوماسيين.

ويلقي رئيس الجمهورية غداً كلمة لبنان في القمة، كما يلتقي على هامشها عدداً من رؤساء الدول والوفود المشاركة.