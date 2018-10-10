قاسم سليماني يعزي نصرالله.. ماذا قال عن أم عماد؟

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أبرق قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معزياً بوفاة والدة القيادي في الحزب عماد مغنية والمعروفة "بأم عماد".

وقال سليماني، بحسب مأ فادت قناة "الميادين": تلك الأم كانت مصدر فيض ورحمة.. تلك الأم يجب أن تسمى بأم حزب الله.

وأضاف سليماني: "أم عماد مغنية امرأة أسطورية دافعت عن الإسلام ولبنان والمقاومة وأدخلت الرعب إلى الكيان الصهيوني".

وتابع: أعزي صاحب الحزن الأكبر السيد نصر الله والعائلة المملوءة بالشهداء "آل مغنية" والشعب اللبناني والمقاومة.