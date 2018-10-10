تحت عنوان "#لتحكي_الطبيعة_ ونسمعها" القصر الجمهوري يستكمل مبادرته حماية البيئة في خدمة الانسان

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تسليم L'ecoute عبوات بلاستيكية جمعها موظفو القصر من خلال Live Love Recycle لاعادة تدويرها وتأمين سماعة اذن لاصم

الدكتور شقير: نعمل ليكون قصر بعبدا مثال الحفاظ على البيئة والتعاون مع المجتمع المدني هو ترجمة لما جاء في خطاب القسم

في اطار استكمال المبادرة التي اطلقها القصر الجمهوري تحت عنوان "#لتحكي_الطبيعة_ ونسمعها"، بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون في اليوم العالمي للبيئة لتأمين سماعة اذن ثانية للصم من خلال مواصلة جمع واعادة تدوير اغطية عبوات المياه البلاستيكية، جرى قبل ظهر الاربعاء 3/10/2018 تسليم جمعية Live Love Recycle اغطية وعبوات مياه بلاستيكية شارك موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتجميعها في حاويات خصصتها المديرية لهذا الغرض في مختلف اقسامها ودوائرها لتعود بدورها وتسلمها الى جمعية الاصغاء ECOUTE L' لاعادة تدويرها.

وزار قصر بعبدا لهذه الغاية، وفد ضم رئيس جمعية live love lebanon ومؤسس جمعية live love recycle جورج بيطار، وممثل برنامج الاغذية العالمي WFP في لبنان عبد اللة الوردات، ومسؤولة البرنامج ماريون سيزار MARION CEZARD ، ومنسقة وكالة التعاون التقني والتنمية ACTED ، CIARA NOONE، ومدير البرنامج عباس فضل الله، حيث اصطحبهم المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ترافقه مديرة مكتب اللبنانية الاولى السيدة ميشال فنيانوس، في جولة على دوائر واقسام القصر لتفقد الحاويات التي خصصتها المديرية العامة لتجميع العبوات، قبل نقلها من قبل جمعية Live love Recycle، الى جمعية الاصغاء لاعادة تدويرها وتأمين السماعة المطلوبة .

وخلال الجولة، اكد الدكتور شقير ان مبادرة اليوم التي تتوخى حماية البيئة وتحقيق هدف صحي في آن، هي احدى المبادرات ذات الطابع البيئي والاجتماعي والانساني التي اطلقها القصر بتوجيهات من رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى، لافتا الى التعاون فيها، كما في غيرها من النشاطات، مع المجتمع المدني ترجمة لما جاء في خطاب القسم.

واذ كشف الدكتور شقير عن ايلاء القصر الجمهوري المبادرات التي من شأنها المحافظة على البيئة الكثير من الاهمية، "فانه اكد ايضا ان القصر يعمل ليكون المثال في المحافظة على البيئة" من خلال استعمال اللوحات الشمسية لتوفير الطاقة، وفرز النفايات وغيرها من الخطوات، منوها بالتفاعل الذي استطاعت المديرية العامة ان تخلقه في فريق عملها لتجميع العبوات البلاستيكية، وبمساهمة المدارس في عملية التجميع ما جسد "تفاعل القصر مع الشعب".

الاب الشامي والشابة سماحة

وفي مقر جمعية الاصغاء التي تسلمت العبوات في وقت لاحق، القى رئيسها الاب جان ماري الشامي كلمة اكد فيها ان خطوة اليوم تأتي استكمالا للمبادرة الام التي اطلقتها السيدة عون بهدف تأمين سماعة اذن لاصم، شاكرا لها مساهمتها في جعل اعادة التدوير في خدمة الانسان.

ثم كانت كلمة للشابة نادرة سماحة التي توجهت بالشكر للرئيس عون وقرينته، متمنية ان يحذو اللبنانيون حذوهما فتعم الفائدة الجميع.

*يذكر ان جمعية live love recycle اطلقت تطبيقا خاصا يتيح لمن يرغب التواصل معها لتسليمها او مركز الفرز، اغطية مجمعة بهدف تشجيع المواطنين على هذه الخطة كما على الفرز لتقوم هي من ثم بارسال ما تم تجميعه الى المصدر المختص باعادة التدوير.