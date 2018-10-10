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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 تشرين الأول 2018

10
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 الأخبار: مزرعة وزارة الصحة

الحريري: الاعتذار يعني اللاعودة

 

 

 

البناء: السعودية تغرق في «لغز» خاشقجي... وترامب يرتبك باستقالة نيكي هايلي
الأسد يفتح الباب لحلّ الجماعات المسلحة وعودة النازحين بالعفو العام
الحريري يمدّد المهلة... ومبادرة لأرسلان تلقى تجاهلاً جنبلاطياً... ووزير القوات «جوّال»

 



المستقبل: جعجع: الضرورات الاقتصادية تُحتّم التشكيل.. واللقاء مع فرنجية تحدّد «زمانه ومكانه»
التأليف: الكلّ متفائل.. ومتنازل

 

 


اللواء: الحريري لباسيل: لن أشكِّل وزارة بمعاييرك!
جعجع: بلا «قوّات» يعني حكومة غزّة في لبنان { جنبلاط يفوِّض برّي

 

 

النهار: مساعي الأيام الأخيرة للتسوية المسيحية

 

 

 

الجمهورية: الحريري: إذا اعتذرت لن أعود

 

 



الديار: اشارات التفاؤل بتأليف الحكومة ترتفع واتفاق على الحصص وبقي توزيع المقاعد
تجاوز معظم العقد تقريباً وبعد عودة رئيس الجمهورية تشكيل حكومة ربما بسرعة

 

 

 

the daily star: Hariri upbeat govt will be formed after Aoun trip

 

 

 

l'orient le jour: Hariri critique Bassil et reprend l’initiative

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