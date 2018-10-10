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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 10 تشرين الأول 2018

10
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قالت مصادر عسكرية عراقية إنّ الترتيبات الخاصة بوضع الحشد الشعبي ستشكل واحدة من أكبر القضايا التي ستواجه رئيس الحكومة الجديد عادل عبد المهدي والتي ستفرض عليه التموضع في مكان سياسي يصعب تصويره بالوسطي، بسبب التجاذب الحادّ حول مصير سلاح الحشد الشعبي كبنية مستقلة عسكرياً تملك مقدرات عسكرية استراتيجية رغم تبعيتها للقائد العام للقوات المسلحة.

 

 

 


المستقبل: يقال

إن أوساطاً غربية تقول إن احتمالات توجيه إسرائيل ضربة إلى لبنان تساوي احتمالات عدم لجوئها الى ذلك بسبب عوامل ومتغيرات إقليمية ودولية عديدة لا سيّما ما تطبخه الإدارة الأميركية بالنسبة الى عملية السلام.

 

 

 


اللواء: اسرار

همس
ترتقب مصادر في 14 آذار كيفية دعوة سوريا إلى قمّة بيروت الاقتصادية، ومن سينقل الدعوة إلى هناك؟

غمز
يكتفي وزير في حكومة تصريف الأعمال بالابتسامة رداً على سؤال حول مشاريع إنقاذ الصحافة الورقية.

لغز
لا يُبدي قيادي في 8 آذار حماساً للقاء بين رئيس تيّار مسيحي ورئيس حزب من طائفته، لاعتبارات ذات الصلة بالتوقيت والحسابات التحالفية؟

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة

نقابة الماسونيين

فوجئ صحافيون بقول النقيب الياس عون إن نقابة المحررين "ستبقى صرحاً للفكر الحر البنّاء" لدى استقباله وفداً من الماسونيين الذين يسمون "البنّاؤون الأحرار"....


حكومة تعطيل العهد

يتخوّف نائب بارز من أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تعطيل العهد اذا شكّلت "من كل وادي عصا" ولا جامع بين وزرائها....

 

 

الجمهورية: اسرار

فوضى

إنتقد سفير دولة أوروبية لقاءً سياسياً دبلوماسياً، حيث كان هناك خليط من السفراء والصحافيّين وفوضى ما يمنع النقاش الجدّي، كما أن الجولة لم تكن واضحة، لذلك لم يشارك ولن يشارك مستقبلاً في هكذا لقاءات.

خطوات

نُقِل عن دبلوماسي غربي قوله إن سلّة العقوبات الأميركية القاسية التي ستفرضها واشنطن على طهران الشهر المقبل ستقترن بخطوات ميدانية أكثر قساوة إلّا أنه لم يُحدِّد ماهية هذه الخطوات.

مناورة

يُصِرّ أحد الوزراء على البقاء في وزارته ما يُضيف هامش المناورة على رئيس تياره ويخلق عقدة جديدة مخفيّة تعوق تشكيل الحكومة.

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