كندا تضغط لتغييب القدس... وباسيل يرفض

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علمت «الأخبار» أن كندا تمارس ضغوطاً على الدول المشاركة في القمة الفرانكوفونية التي تستضيفها أرمينيا اليوم وتستمر ثلاثة أيام، من أجل إغفال ذكر القدس المحتلة في البيان الختامي للقمة. وأجرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، في الأيام القليلة الماضية، اتصالات بعدد من نظرائها في الدول الأعضاء في المنظمة لحضهم على الموافقة على بيان يخلو من أي إشارة للقدس عاصمةً لدولة فلسطينية أو لدولتين في الفقرة المتعلقة بالصراع العربي ـــ الإسرائيلي، بما يتماهى مع الموقف الأميركي الذي اعترف بالمدينة المحتلة عاصمة لكيان العدو.

وفي هذا الإطار اتصلت فريلاند بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي أبلغها رفض لبنان أي تغييب لذكر القدس، مشيراً إلى أن هذا «موقف لبناني مبدئي لا يمكن التنازل عنه». عندها ردّت الوزيرة الكندية بأن لبنان قد يجد نفسه وحيداً في هذا الموقف، فأجابها: «اعتدنا أن نكون وحدنا»!