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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



اذا وضعنا جانبا عوامل التعطيل المحتملة اقليميا ودوليا، وعشية وصول الموفد الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر cedre الى بيروت، يبدو المشهد الحكومي على الشكل الآتي:



أولا: ايجابية دائمة من رئيس الجمهورية، وتفاؤل مستمر من رئيس الحكومة المكلف، على رغم تلويحه اليوم بعدم قبول التكليف من جديد في حال اضطر الى الاعتذار..



ثانيا: حلحلة ملحوظة على المستوى الدرزي. فبعد تغريدات متتالية لرئيس الاشتراكي محورها "التسوية"، جاءت مبادرة رئيس "ضمانة الجبل" اليوم برفع خمسة أسماء ليكون احدها "وزير الحل للعقدة الدرزية"، علما أن مصدرا اشتراكيا رفيعا دعا عبر الـ otv الجميع الى تسوية شرطها الوحيد ان تكون متبادلة، مشددا على الانفتاح على حل وسط يكون مرضيا لجنبلاط، ومقبولا من عون وبري..



ثالثا: باتت القوات اللبنانية التي تنقل وزير اعلامها اليوم بين عين التينة وبيت الوسط، وكأنها تغرد خارج السرب الوفاقي العام، لتصبح مطالبها المضخمة وشروطها التعجيزية - واليوم اكثر من اي وقت مضى - بمثابة العقبة التي تعرض البلاد لخطر ازمة سياسية مفتوحة، واللبنانيين لوضع اقتصادي متفاقم، في وقت يفترض ان تنصب الجهود لمعالجة الوضع السيئ الموروث، بدل التلهي بتأمين مقعد بالزائد او بالناقص للقوات اللبنانية أو غيرها، علما أن نتائج الانتخابات الاخيرة حددت الأحجام الفعلية، بلا زيادة او نقصان...



لكن، في الوقت الحكومي الضائع، علامتان مضيئتان:



اولى في لبنان، تتمثل بإصرار غير مسبوق لوزارة الاقتصاد على خوض غمار التحدي في موضوع العدادات.



والثانية في ميلانو، حيث فازت بيروت باستضافة "اسبوع الطاقة العالمي للعام 2020" خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطاقة العالمي، بموافقة 93 دولة من اعضاء المجلس.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



البلد بحاجة الى حكومة والتكتل قدم تنازلات والأمور بدأت في الحلحلة.



هذا الكلام ورد على لسان الرئيس سعد الحريري قبيل ترأسه إجتماع كتلة المستقبل، وهو التقى وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي كان زار الرئيس نبيه بري.



وفي التنازلات حل العقدة الدرزية فالوزير طلال ارسلان وافق على تسمية خمسة أشخاص يختار رئيس الجمهورية أحدهم وزيرا بالتعاون مع الرئيس بري.



في الخارج قضية جمال خاشقجي استحالت لغزا، والرياض أبلغت أنقرة موافقتها على دخول فريق أمني تركي الى القنصلية في اسطنبول للتأكد من عدم وجود الخاشقجي داخلها. هذه القضية استقطبت مواقف دولية وحركت منظمات حقوق الإنسان، وخاشقجي لا أثر له، والإعلام يركز على السعودية فماذا عن تركيا؟



القنصيلة أرض سعودية لكن خارجها أرض تركية.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



تأليف الحكومة لم يخرج من دائرة التعقيد كليا فالعقدة المسيحية لا تزال من دون معالجة جدية وبلا حلول عملية مع ان الوزير ملحم الرياشي زار عين التينة وبيت الوسط اليوم لكن لا شيء يوحي بأن الحصص المسحيحية حددت نهائيا.



في المقابل، العقدة الدرزية تأخذ طريقها الى الحل عبر تغريدة للوزير طلال ارسلان وايضا عبر معلومات اكدت ان تسمية الوزير الدرزي الثالث سيتولاها الرئيسان عون وبري مفوضان من النائب السابق وليد جنبلاط.



على اي حال الوضع الحكومي لن يغيب في ارمينيا التي يزورها الرئيس عون للمشاركة في القمة الفرنكوفونية. في المعلومات، فان الملف الحكومي سيكون على رأس جدول الاعمال في اللقاء المرتقب بين عون والرئيس ماكرون ووفق مصادر دبلوماسية فان ماكرون سيضغط في اتجاه الاسراع بتشكيل الحكومة لكي يتمكن لبنان من الايفاء بما التزم به في مؤتمر سيدر.



في هذا الوقت جدد الحريري تمنيه بتأليف الحكومة في عشرة ايام موجها سهام الانتقاد الى الوزير جبران باسيل على مواقفه الاخيرة.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



إنجاز عملية التشكيل الحكومي ما زال يدور في فلك مهلة العشرة أيام ولكن المقبلة بدءا من اليوم هي مهلة جديدة وجرعة تفاؤل جديدة ضخها اليوم الرئيس المكلف سعد الحريري مع اضافة ملحق من الايام العشرة السابقة.



الحريري رأى ان كلام الوزير جبران باسيل الاخير ليس ايجابيا، لافتا الى ان المعيار الوحيد الذي يحكم التشكيل هو ان الحكومة المقبلة هي حكومة وفاق وطني. وشدد على ان الوضع يفرض على الجميع ان يقدموا التنازلات لأي حل لانه اذا اعتذر عن التأليف هذه المرة فلن يطلب من احد ان يكلفه مجددا. وقال ظروف العام 2009 كانت مختلفة.



وعلى خط التأليف التقى الحريري كلا من الوزير ملحم رياشي ثم النائب وائل ابو فاعور. ومن عين التينة دعا اللقاء الديمقراطي الى عدم تمنينه من قبل احد بالعقدة الدرزية لانها غير موجودة وهي لدى من يحاول السطو على القرار الحكومي من الان وحتى اربع سنوات.



اما على مستوى البعد الخارجي فقد سجل موقف فرنسي يحض على التعجيل في تشكيل الحكومة ويبدي في الوقت نفسه الخشية على مؤتمر سيدر الذي يصل الى بيروت غدا بيار دوكال الذي كلفه الرئيس الفرنسي ملف هذا المؤتمر. وبحسب المعلومات فان زيارته ستكون تقنية وليست ذات طابع سياسي.



الطابع السياسي يدمغ المصالحة التي يسير قطارها على سكة تيار المردة والقوات اللبنانية. مصالحة الطرفين ستتوج بلقاء يعقده سليمان فرنجيه وسمير جعجع في اللحظة المريحة للجميع بحسب ما ابلغ نائب المردة فايز غصن الـnbn نافيا الربط بين المصالحة والاستحقاق الرئاسي.



اقليميا، مر اسبوع على عاصفة اختفاء الصحافي السعودي جمال الخاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، البارز في هذا الشأن مواقف اميركية تعرب عن القلق وتدعو الرياض الى تحقيق شفاف.



وفي سوريا باتت المنطقة منزوعة السلاح في ادلب خالية من الاسلحة الثقيلة للفصائل الارهابية المسلحة وسط تقرير خبراء ان تكون هذه الخطوة مقدمة لدخول الجيش السوري اليها في وقت لاحق تجسيدا لمفهوم وحدة الاراضي السورية. وفي خطوة ترسخ المصالحة الوطنية اصدر الرئيس بشار الاسد مرسوما يقضي بالعفو العام عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي من الجيش.



دوليا، استقالة جديدة شهدتها الادارة الترامبية التي لم تشهد استقرارا في العديد من المواقع واليوم كان دور السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



موجة التفاؤل باقتراب تشكيل الحكومة، التي أطلقها الرئيس سعد الحريري قبل اقل من أسبوع، عمت مختلف القوى السياسية المعنية.



رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحرك موفده ملحم رياشي باتجاه عين التينة وبيت الوسط متحدثا عن تقدم على محاور الاتصالات. كذلك تحرك النائب وائل ابو فاعور باتجاه بيت الوسط أيضا. وتكتل لبنان القوي أعلن أنه يبني على تفاؤل الحريري.



وفد اللقاء الديمقراطي بعد اجتماعه إلى الرئيس نبيه بري تمنى بلسان الوزير مروان حماده أن تكون حكومة تصريف الاعمال في نهايتها وأمل تشكيل حكومة وحدة وطنية سريعا.



الرئيس المكلف جدد التأكيد على أن المعيار الوحيد هو حكومة وحدة وطنية، كاشفا أن الجميع قدم تنازلات، ومذكرا بالمقابل بأن كلام الوزير جبران باسيل لم يكن إيجابيا. وفي رسالة إلى الجميع قال الحريري: إذا اعتذرت فلن أطلب من أحد أن يكلفني، وهناك مشاريع لا تنتظر، وإذا كان هناك من يفكر بأن العالم سينتظرنا فهو مخطئ.



الأجواء التفاؤلية مستمرة. والأيام المقبلة ستكون حاسمة.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



الدولة تتسلح بالعداد... أصحاب المولدات يتسلحون بالمولد... والمواطن يحمل الآلة الحاسبة: فاتورة المولد، تقسيط العداد، التأمين دفعة واحدة، التمديدات دفعة واحدة...



لم يستفق المواطن بعد من ارتدادات هذه الصدمات خصوصا ان التعايش مع الأمر الواقع هذا ليس لفترة زمنية قصيرة: الدولة عاجزة عن تأمين اكتفاء المواطنين من الكهرباء، وأصحاب المولدات "عرفوا مكانهم فتدللوا"، فحتى الساعة هم غير عابئين بالمحاضر، ويراهنون على إلغائها في توقيت معين وإلا لما خاطروا في التمرد على قرارات الدولة، أما متى سينتهي هذا الكباش؟ وكيف؟ فلا أحد يملك الجواب: فكثير من أصحاب المولدات لم يركبوا عدادات بعد، ودوريات مصلحة حماية المستهلك مستمرة في عملها، فمن يتراجع أمام من؟



في انتظار الأجوبة، تحرك ملف الحكومة من باب الموقف الذي أعلنه الرئيس المكلف سعد الحريري ومن باب القنبلة التي فجرها الرئيس فؤاد السنيورة... الرئيس المكلف، وفي دردشته الأسبوعية بالتزامن مع الاجتماع الاسبوعي لكتلة المستقبل، قال: "إذا اعتذرت لا أقبل بأن أكلف مرة ثانية"...



أما قنبلة الرئيس السنيورة فمن شأنها أن تخلط الأوراق مجددا، فهو دعا إلى الالتزام بالدستور في عملية تشكيل الحكومة، معتبرا ان الحديث عن حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة غير دستوري، كما ان الحديث عن ان لكل خمسة نواب وزيرا، غير دستوري ايضا. هذا الموقف يتوقع ان يستولد ردات فعل من شأنها ان ترفع مجددا حرارة ملف التشكيل.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



تحرك الوضع الحكومي على مستويين: زيارات لتنسيقيات التأليف من عين التينة الى بيت الوسط ومواقف للرئيس سعد الحريري أبلغها للصحافيين قبيل اجتماع كتلته النيابية معلنا تمديد العمل بالأيام العشرة التي ألزم نفسه بها لإنجاز الحكومة وصنف الحريري مؤتمر الوزير جبران باسيل في خانة "النسف" معتبرا أن كلامه لم يكن إيجابيا أما لماذا نسف باسيل تفاؤلي فلا أعلم السبب وهو حر في رأيه وجزم الحريري أنه إذا اعتذر عن عدم التكليف فلن يقبل بتكليفه مرة أخرى فلماذا سأعتذر إن كنت سأعود لكن رؤساء الحكومات عندما يغادرون "لا يقطع الله بهم" وليس هناك من دواع لأن يعودوا بشروط الآخرين عليهم وسحب صلاحياتهم وهذا رئيس مجلس وزراء فرنسا الأسبق مانويل فالس وفي خطوة جريئة قرر الترشح لمنصب رئيس بلدية مدينة برشلونه الإسبانية في انتخابات الربيع المقبل لكونه يحمل الجنسيتن الفرنسية والاسبانية ولما كانت جنسية الحريري الثانية سعودية فقد يتعذر عليه الأمر في الرياض لكنه متاح في بيروت البلدية الأغلى موازنة بين المدن وربما الدول على أن آمال التأليف لم تنقطع بعد وقد حرصت كتلة التيار القوي على توضيح كلام الوزير جبران باسيل كبادرة حسن نيات وشددت على أن التيار يعطي رأيه فحسب كأي جهة سياسية ولا يتدخل في التأليف وفقا لما أعلنه النائب الآن عون وفيما حمل التيار سلاح التراجع خطوة شكلية الى الخلف فإن القوات ناورت وبالذخيرة الحية وبالأسلحة المحرمة وعبر موقع نائب رئيس الحكومة فوزير الصحة غسان حاصباني الذي يشغل هذا المنصب الجدلي المشطور نصفين بين "أخين" سابقين عمد الى إجراء تفجير افتراضي يتضمن مواد خطرة قرب قاعدة رياق الجوية مرسلا إشارات تستهدف المواد السياسية المحظورة داعيا إلى ضرورة تقديم التسهيلات لولادة الحكومة سريعا، تجنبا لدخول البلد في العناية الفائقة. وعلى خطوط غرف الطوارئ الإقليمية والدولية فإن مصير الصحافي جمال خاشقجي دخل في العناية المركزة تركيا كثفت التحقيقات بما فيها تفتيش القنصلية أمريكا بريطانيا أوروبا الأمم المتحدة وكندا كلها دول خرجت من مرحلة القلق إلى حدود الشك كبريات الصحف الغربية بدأت نشر تقارير ومعلومات عن مخاوف خاشقجي المسبقة، وأبرزها ما بثته ال بي بي سي البريطانية من تسجيل يتضمن حوارا يستبعد فيه العودة إلى بلاده لأنه يكتب وصاحب رأي ووسط سيل التقارير سوادوية المصير ظلت السعودية على نفيها وقال سفيرها في واشنطن الأمير (خالد بن سلمان) إن الأنباء التي تفيد باعتقال أو قتل المملكة لخاشقجي خاطئة تماما ولا أساس لها من الصحة، ولا أعرف من يقف وراء هذه الادعاءات، ولا نياتهم و"ما نهتم به هو سلامة جمال".





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



انها الحاجة أم عماد، اجمل الامهات التي انتظرت على درب الجهاد طويلا، وقدمت كثيرا، ولم تر الا جميلا..

ما حادت يداها، وما ذبلت بنادقها، لكنها عادت، وما نامت عيناها، بل هاجرت بروحها الى حيث الشوق لملقاها..

ام المقاومين، وحادية المجاهدين، أنس الثكالى، وبلسم اليتامى، وكل الوان الصبر الزينبي ..

هي الحاجة ام عماد مغنية، ويكفي الاسم مهابة ووقارا، وعنفوانا وثباتا، من اولى صولات الجهاد، وتقديم جهادها اول القرابين، وفؤادها على طريق النصر المزروع دموعا وياسمين..

وما استكان عطاؤها وما بخلت بعمادها عماد المقاومين، وأتبعت العطاء شهيدا تلو شهيد كأم البنين، فكان الحفيد الجهادْ على طريق العماد، حتى غدا خير البر برها واسمى البذل فداؤها..



الحاجة آمنة سلامة، اسلمت الروح بعد حزن ما غمد، وصبر ما وهن، فكان أساها الفراق، وانسها حصاد الزرع انتصارا تلو انتصار. ام الشهداء الى روضة ابنائها، وشريك الدرب الحاج ابو عماد الذي سبقها بقليل، وما اعتاد عنها الفراق الطويل.. فشيعها جمهور المقاومة أما وايقونة وعنوانا الى جوار الشهداء، بعد ان اشاعت ثقافة الوعي والمعرفة وفلسفة الجهاد والنضال والثبات على الحق مهما غلت التضحيات، فكانت بحق “ام الشهداء”..



ومن زرع ابنائها كان اليوم حصاد المعادلات، فحزب الله قادر ان يعيد اسرائيل الى العصور الوسطى قال أحد اهم خبرائهم في الامن الاستراتيجي “اوري بار يوسف”، المؤرخ العسكري الذي له تأثير كبير في المجتمع الصهيوني تحدث عن توازن الرعب الذي فرضه حزب الله بصواريخه الدقيقة على الاسرائيليين، مشبها اياه بالواقع الذي كان قائما بين الاميريكيين والاتحاد السوفياتي..



في الواقع السياسي اللبناني كلام جديد للرئيس المكلف على خط التشكيل الحكومي. الحكومة خلال عشرة ايام كما وعدت قال الرئيس الحريري في دردشة مع الصحفيين، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي الاسراع في تشكيلها، وهناك تنازلات من الجميع والعقد كلها في الطريق الى الحل، اما اذا اعتذرت فلن أعود وأقبل بالتكليف أكد الحريري للصحفيين ..





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