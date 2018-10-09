الحاجة ام عماد في ذمة الله تاركة إرثاً من المقاومة والصمود

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عن عمر يناهز الثمانين عاماً، أغمضت عينيها الحاجة آمنة سلامة، والدة الشهداء الثلاثة جهاد وفؤاد وعماد مغنية وجدة الشهيد ابن عماد، جهاد. عمر قضته في وداع فلذات كبدها كما ربت وعزت وعلمت عائلات شهداء المقاومة أجمعين

هي أيقونة بالنسبة الى المقاومين وما تركته بعد رحيلها هو كمّ لا محدود من المقاومة والصمود والذي زار منزلها يعرف جيداً وجوه الصور المعلقة على الحائط التي انضمت الى اولادها الثلاثة صورة حفيدها عام 2015

وبعد كلمة مؤثرة من نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قبيل وداعها الاخير، رسالة حكومية:

وقفوا ووقفن جميعاً في رحلة وداع الحاجة ام عماد، القيت التحية وأنزلت القبعة لأجمل الامهات، التي انتظرت ابناءها، جميع ابنائها فعادوا اليها شهداء