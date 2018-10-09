فضيحة الليطاني تابع: هذا ما عاينته اليوم كاميرا الاوتيفي

A + A -

الحديث عن تلوث الليطاني ليس كإختبار الورائح الكريهة الصادرة عن الصرف الصحي الذي يصب مباشرة في النهر، السلاحف النهرية ربما اعتادت على الامر، لكن جيران النهر لا تخلو بيوتهم من الامراض.

مصلحة مياه نهر الليطاني تنظر الخامس عشر من تشرين الاول للاعلان عن التقرير النهائي للبلديات التي تلوث النهر في الحوض الاعلى اي في البقاع، والمصلحة التي اتخذث اجراءاتها بحق 35 بلدية لن تتساهل في تطبيق القانون لرفع الضرر.

الصدمة الاكبر هي وضوح مضخات المياه كعين الشمس والتي لا تعد ولا تحصى الموجودة على طريق النهر، في سهل بر الياس المزروعات تُروى من احد متفرعات الليطاني التي تصب فيها مياه الصرف الصحي.

خيم النازحين السوريين المنتشرة على ضفاف الليطاني او روافده يعاني سكانها من الضرر نفسه، مفوضية اللاجئين التي من المفترض ان تكون مسؤولة عن توفير بيئة سليمة لهم لا تكترث بحالهم كما يقول النازحون

مدير عام الليطاني الذي طلب اكثر من مرة ابعاد الخيم عن النهر وايجاد ألية مناسبة للتخلص من الصرف الصحي الناتج عن المقيمين فيها، يشكف عن سلوكٍ غريب لمفوضية اللاجئين في الحوض الادنى لليطاني.

مرحلة الكشف عن ملوثات الليطاني شارفت على نهائتها، على امل ان تكون الحلول الانقاذية قريبة.