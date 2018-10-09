النائب عطالله يلتقي وزير الاقتصاد على رأس وفد من أصحاب المولدات في الكورة

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عطاالله يلتقي وزير الاقتصاد مع وفد من أصحاب المولدات في الكورة، وتأكيد على حماية حقوق الجميع متابعة لشؤون المواطنين وملفاتهم الحياتية، إلتقى النائب جورج عطاالله يرافقه عدد من أصحاب المولدات في الكورة وزير الاقتصاد رائد خوري في مكتبه في الوزارة. وقد اكد أصحاب المولدات إلتزامهم تركيب العدادات واستكمال كافة التدابير اللازمة في هذا الخصوص. وكان لدى أصحاب المولدات بعض التساؤلات التي أجاب عليها الوزير خوري وطمأن الحاضرين الى حفظ حقوقهم وحماية حقوق جميع المواطنين. واكد النائب عطاالله بعد الاجتماع انه باق كما وعد الكورانيين الى جانبهم في جميع مُتطلباتهم ومتابعا لكافة شؤونهم، واعدا اياهم التشاور في كل الملفات التي تهمّ المنطقة للوصول الى كورة تليق بأبنائها.