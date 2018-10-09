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الاشغال الشاقة لـ"كاوبوي" ورفاقه لمحاولة اغتيال جنبلاط

9
OCTOBER
2018
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قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بانزال عقوبة الأشغال الشاقة غيابيا مدة عشر سنوات بحق اللبناني يوسف منير فخر الملقب بـ”كاوبوي” والسوري مهند علي موسى، بعدما أدانتهما بجرم التحضير لعملية اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في العام 2016، وتجريدهما من حقوقهما المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حق كل منهما.

 

كما قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بحق اللبناني الفار من العدالة، حمود خالد عوض وتغريمة مليونين و500 الف ليرة وتجريده من حقوقه المدنية، والاشغال الشاقة ثلاث سنوات غيابيا للبناني ناجي النجار وتجريده من حقوقه المدنية أيضا، بعدما أدانت الأخيرين بابرام اتفاق مع فخر وموسى على تشكيل مجموعة مسلحة وعلى دعم الثورة السورية بالسلاح والمال، واقدام فخر وموسى على التواصل مع مندي الصفدي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية والمقرب من رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


يذكر أن “كاوبوي” اوقف خلال شهر آب من العام 2016 خلال وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي آتيا من الولايات المتحدة الأميركية، وأخلي سبيله في شهر كانون الأول 2017 مقابل كفالة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة، بعدها توارى عن الأنظار وتغيب عن جلسات المحاكمة.

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