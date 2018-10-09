مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية التقى السفير اليمني

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استقبل مدير الشؤون العربية في مكتبه في وزارة الخارجية والمغتربين السفير اليمني في لبنان عبدالله عبد الكريم الدعيس بحضور سفير لبنان في اليمن هادي جابر.



تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى التطورات المحلية والإقليمية، وقد تطرق السفير مولى بشكل إساسي لموضوع استشهاد المسعف اللبناني الشهيد حنا لحود في بعثة الصليب الأحمر الدولي يوم 21 نيسان 2018 في تعز اليمن، طالباً من السفير اليمني إطلاع الجانب اللبناني على مآل التحقيقات التي تجريها السلطات اليمنية في الإطار. واوضح السفير المولى أن وجود عدد من الموقوفين المشتبه بهم، إضافة إلى وجود العديد من الشهود العيان، هو أمر يجب أن يسهّل مهمة الجانب اليمني في جلاء ملابسات الجريمة توصّلاً إلى تبيان هوية الجاني ومحاسبته.



من جهته أكّد السفير اليمني أن هذه الجريمة أصابت اليمنيين أيضاّ واعداً باستئناف متابعتها بكامل الاهتمام الذي تستحق.