بالفيديو: لقاء أسيرة لبنانية في سوريا على ذمة داعشي.. وحماتها أجبرتها على الإلتحاق بالتنظيم

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بعدما أجبرتها حماتها على الالتحاق بـ"داعش"، إخترقت الزميلة زهراء فردون، من فريق إعداد برنامج "طوني خليفة" على "الجديد"، مخيماً للأسرى يقع تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا بحثاً عن الحقيقة حيث إلتقت نور الهدى، لبنانية أسيرة عند الأكراد وزوجة لمقاتل من تنظيم "داعش"، وروت لها كيفية وصولها إلى هناك حيث إنتهت أسيرة.

كما قامت مراسلة الجديد بجمع نور الهدى مع شقيقتها وكان اللقاء مؤثراً جداً. وكشفت عن إستعداد "قوات سوريا الديمقراطية" لتسليم الاسرى اللبنانيين لديهم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.