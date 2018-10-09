رداً على شركة أفران فرحات، وزارة الاقتصاد: غياب لمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة

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" صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي :

عطفا على البيان الصادر عن المحامي عباس دياب فرحات بوكالته عن شركة افران فرحات والذي يعتبر فيه ان قرار معالي وزير الاقتصاد والتجارة بتعليق التداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات مخابز مؤسسة افران فرحات في انطلياس جاء متسرعا وبناء" على معلومات مغلوطة،

تفيد وزارة الاقتصاد والتجارة ان القرار الصادر عن معالي الوزير جاء نتيجة عدم التزام المؤسسة المذكورة بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة خلال عدة زيارات قام بها مراقبو الوزارة جرى خلالها تنظيم تعهد بتحسين شروط السلامة الغذائية دون ان يتم التقيد بذلك. مع الاشارة الى عدم تعاون موظفي المؤسسة المذكورة مع المراقبين خلال ادائهم مهامهم وخاصة لناحية ادعائهم بعدم القدرة على الاتصال بصاحب المؤسسة او المسؤول عنها ليقوم المراقبون بإبلاغه مباشرة بضرورة اجراء التحسينات المطلوبة.

ان وزارة الاقتصاد والتجارة وحرصا" منها على حماية المستهلك من اي ضرر قد يلحق به وخاصة في موضوع المواد الغذائية سوف تتابع مراقبتها للمؤسسة المذكورة عند إعادة افتتاحها للتأكد من التزامها بشروط السلامة الغذائية ليبنى على نتيجة المراقبة القرار الاداري المناسب لجهة اعادة السماح بالتداول بمنتجات المؤسسة او الاستمرار بقرار منع التداول."