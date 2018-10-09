living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رداً على شركة أفران فرحات، وزارة الاقتصاد: غياب لمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة

9
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
" صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي :
 
عطفا على البيان الصادر عن المحامي عباس دياب فرحات بوكالته عن شركة افران فرحات والذي يعتبر فيه ان قرار معالي وزير الاقتصاد والتجارة بتعليق التداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات مخابز مؤسسة افران فرحات في انطلياس جاء متسرعا وبناء" على معلومات مغلوطة،
 
تفيد وزارة الاقتصاد والتجارة ان القرار الصادر عن معالي الوزير جاء نتيجة عدم التزام المؤسسة المذكورة بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة خلال عدة زيارات قام بها مراقبو الوزارة جرى خلالها تنظيم تعهد بتحسين شروط السلامة الغذائية دون ان يتم التقيد بذلك. مع الاشارة الى عدم تعاون موظفي المؤسسة المذكورة مع المراقبين خلال ادائهم مهامهم وخاصة لناحية ادعائهم بعدم القدرة على الاتصال بصاحب المؤسسة او المسؤول عنها ليقوم المراقبون بإبلاغه مباشرة بضرورة اجراء التحسينات المطلوبة.
 
ان وزارة الاقتصاد والتجارة وحرصا" منها على حماية المستهلك من اي ضرر قد يلحق به وخاصة في موضوع المواد الغذائية سوف تتابع مراقبتها للمؤسسة المذكورة عند إعادة افتتاحها للتأكد من التزامها بشروط السلامة الغذائية ليبنى على نتيجة المراقبة القرار الاداري المناسب لجهة اعادة السماح بالتداول بمنتجات المؤسسة  او الاستمرار بقرار منع التداول."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout