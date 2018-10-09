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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 09-10-2018

9
OCTOBER
2018
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 البناء

كواليس
توقعت مصادر معنية بالوضع العكسري في إدلب أن تظهر الإنشقاقات في جبهة النصرة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قرّرت الجبهة تنفيذ الإلتزامات التي تضمّنها تفاهم سوتشي التركي الروسي، والذي يقضي بسحب جبهة النصرة لوحداتها من المنطقة المنزوعة السلاح، وقالت المصادر إنّ آلافاً من مسلحي النصرة يرفضون الالتزام وسيعلنون تشكيلاً بديلاً يؤكد انفصالهم عن النصرة…!

 

الجمهورية


مرجعية حكومية على خلاف حاد مع سفير دولة عربية وصلت الى حد شتم المرجعية للسفير وتهديده

نغمة عدم توزير النواب تعود بقوة داخل تيار كبير ويتفاقم الإنقسام حول تأييدها

اللواء


همس
تتحضر ملفات لوزارات ووزراء من لون ما، لتوضع على الطاولة، حالما تحين ساعة الحقيقة.
غمز
ينسق حزب وسطي مع حزب حليف لإقناع الرئيس المكلف بتبادل موضعي لتبادل الحقائب.
لغز
تعاني مدينة متوسطية من كساد تجاري، يكاد يصل إلى حدّ الإفلاس، على الرغم من موقعها التاريخي والجغرافي!

المستقبل


يقال إنّ ديبلوماسيين نقلوا عن رئيس تكتل نيابي بارز تأكيده أمامهم أن ملف تشكيل الحكومة سيصل إلى خواتيمه السعيدة قبل نهاية الشهر الحالي بالرغم من الأجواء الإعلامية التشاؤمية.

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