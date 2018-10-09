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ضريبة السجناء مستمرة...لدعم «صندوق تعاضد القضاة»

9
OCTOBER
2018
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محمد نزال-

(بتصرّف)

إمّا أنّ القضاة تجاهلوا رغبة وزير العدل، سليم جريصاتي، فلم يُبادروا إلى «إعادة النظر» في استيفاء طابع قضائي (رسم مالي) مقابل زيارة السجناء، وإمّا أنّهم أعادوا النظر، فعلاً، لكن مِن غير أن يخرجوا بنتيجة جديدة تدفعهم إلى التراجع عن قرارهم، فبقوا عليه. النيابات العامّة، إلى يوم أمس، كانت تستوفي ذاك الطابع مِن ذوي السجناء وسائر طالبي «المواجهة».

خمسة أيّام مضت على رسالة «إعادة النظر» مِن وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى. لم يتغيّر شيء. الوزير كان قد «فنّد» قرار القضاة مِن الوجهة القانونيّة، إلى درجة أنّه استخدم اللغة الفرنسيّة في فقرة كاملة، لكون المشّرع اللبناني يستلهم عادة، وتاريخيّاً، مِن القوانين الفرنسيّة. وصل الأمر بالوزير أن أشار للقضاة إلى أنّ مراجعات مكثّفة وردته، مِن بعض منظّمات الأمم المتّحدة، حيث «أبدوا استغرابهم مِن هذا القرار الذي يتعارض مع الاتفاقيّات الدوليّة وشرعة حقوق الإنسان، ولا سيما أنّه يُجافي حقّ الأسرة بزيارة السجين بشكل غير مشروط». 


عموماً، ربّما أمكن القضاة أن يبقوا على موقفهم، أن يتصلّبوا، لكن هذا يستوجب مِنهم، وفق الأصول، الرد بالقانون على ردّ الوزير. قرارهم باستيفاء ذاك الرسم المالي غير مقنع. نصّ القانون في جهة، وقرارهم في جهة أخرى. إمّا أن يُطبّق النصّ القانوني كما هو، وإمّا أن يُعمد إلى تعديله، أو إلى إصدار قانون جديد، ولكن أن يتم «التذاكي» على النصّ، بطريقة ارتجاليّة، ومِن القضاة أنفسهم... فهذه مسألة بالحدّ الأدنى غير لائقة.

أخيراً، لا أحد يُناقش في أنّ «صندوق تعاضد القضاة» بحاجة إلى مصادر تمويل، وأنّ للقضاة الحقّ، ضمن الحدود المألوفة، في تحسين أوضاعهم الماليّة وتحصين أمنهم الاجتماعي، ولكن أن يحصل هذا، بطريقة ضبابيّة، على حساب السجناء وذويهم، فهذا يصعب التصديق عليه والتصفيق له. القضاة، أكثر مِن أي أحد آخر، يعرفون أوكار الفساد في بلادنا. إنّه هناك، عند أصحاب الجيوب المنتفخة. هناك، حيث يُمكن تحصيل الكثير مِن المال، فيُمكن القضاة، إن لم ينجحوا في استعادة المنهوب، أن يفرضوا ألف طابع مالي مِن غير أن يُلاموا أخلاقيّاً... بل سيجدوننا عندها نصفّق لهم ولا يُستبعد أن نُسارع لإقامة النصب التذكاريّة لهم.

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