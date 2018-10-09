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12 عاماً أمام العالم لتفادي كوارث بيئية

9
OCTOBER
2018
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حذّر تقرير أصدرته الأمم المتحدة أمس من أنه سترتفع درجات حرارة الجو 1.5 درجة مئوية فيما بين عامَي 2030 و2052 إذا استمرت ظاهرة الاحتباس الحراري بوتيرتها الحالية وإذا تقاعس العالم عن اتخاذ إجراءات سريعة وغير مسبوقة لوقف هذه الزيادة.


وقال ملخص التقرير إن زيادة الحرارة 1.5 درجة مئوية ينطوي على أخطار مرتبطة بالمناخ بالنسبة للطبيعة والجنس البشري ولكن هذه الأخطار ستكون أقل مما لو ارتفعت الحرارة درجتين مئويتين.


وأضاف أن الأهداف التي تم الاتفاق عليها في باريس بشأن خفض الانبعاثات لن تكون كافية حتى إذا كانت هناك تخفيضات أكبر وأكثر طموحا بعد 2030.


ومن أجل احتواء ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية سيتعين خفض الانبعاثات العالمية التي يتسبب فيها الإنسان من ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 في المائة بحلول 2030 من مستويات 2010 والوصول إلى «صفر تماما» بحلول منتصف القرن، وفق ما نقلت «رويترز».


والتقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الأسبوع الماضي في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي أعد بناء على طلب الحكومات في 2015 عندما تم الاتفاق على معاهدة دولية لمكافحة التغير المناخي.


ويعد هذا التقرير المرشد العلمي الرئيسي لصانعي السياسة في الحكومات بشأن كيفية تنفيذ اتفاقية باريس لعام 2015. وتهدف اتفاقية باريس إلى جعل ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية «أقل بكثير» من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العالم الصناعي، بينما تسعى إلى تشديد الهدف إلى 1.5 درجة. وحدثت بالفعل زيادة بواقع درجة مئوية منذ منتصف القرن الثامن عشر بعد أن رفع التصنيع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهو غاز الاحتباس الحراري الرئيسي المسؤول عن التغير المناخي.


إلى ذلك، أعلن فرنشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر اليوم الاثنين أن التغير المناخي يمثل عبئا متزايدا بالنسبة للعمل الإنساني، مطالبا بتحسين التمويل للمجتمعات الأكثر ضعفا المعرضة لخطر الكوارث الطبيعية.


وقال فرنشيسكو روكا: «أكثر من نصف عملياتنا الآن هي رد فعل مباشر على أحداث متعلقة بالطقس، وعمليات كثيرة أخرى مصحوبة بصدمات وتوترات مناخية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.


وأشار الصليب الأحمر إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتكرار حدوث حوادث المناخ السيّئ لن تؤدي فقط لوقوع كوارث طبيعية ولكن أيضا سوف تزيد من عدد المواطنين الذين يفرون من منازلهم.


وكان 23.5 مليون شخص قد نزحوا بسبب حوادث مثل الفيضانات والعواصف في منطقة آسيا – المحيط الهادي عام 2016. بالإضافة إلى موجات الجفاف في الدول الأفريقية، وذلك بحسب ما ذكرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.


وقال روكا إنه حتى في حال خفض الاحتباس الحراري بواقع 1.5 درجة «فإن الحوادث المتعلقة بالطقس السيئ سوف تستمر في التأثير على الجميع».


وعلى صعيد متصل، تسلق نشطاء من منظمة «غرينبيس» المعنية بحماية البيئة الاثنين سقالة موضوعة على مبنى السفارة الألمانية في لندن، حسبما ذكرت السفارة. ويطالب نشطاء حماية البيئة الحكومة الألمانية بالتوقف عن استخدام الفحم في توليد الكهرباء بحلول عام 2030.


وجاء في بيان للسفارة: «منذ صباح اليوم توجد مظاهرة سلمية لنشطاء غرينبيس أمام السفارة الألمانية في لندن. بعض النشطاء تسلقوا سقالة سقف مبنى السفارة». وأوضحت السفارة أنها في حوار مع المتظاهرين.


وتتهم المنظمة الحكومة الألمانية بالمساهمة في تغير المناخ عبر سياستها في الاعتماد على الفحم على نحو كبير لتوليد الكهرباء.
وبحسب بيانات المنظمة، فإن ستا من بين كل عشر محطات طاقة الأكثر تلويثا للبيئة في أوروبا هي محطات تعمل بالفحم البني في ألمانيا.

الشرق الأوسط
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