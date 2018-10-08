A + A -

مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

بين ظهر الجمعة 5 تشرين الأول 2018، وظهر الإثنين 8 تشرين الأول 2018، اثنتان وسبعون ساعة، كانت كفيلة بفضح خمس مغالطات، ملأت أيامنا لأشهر وأسابيع، واحتلت مساحات واسعة من التصريحات والتعليقات والتغريدات، وساعات البث:

المغالطة الأولى، فضحها المؤتمر الصحافي للوزير جبران باسيل الجمعة، حيث بدا من رد الفعل السلبي للقوات اللبنانية، المختلف الى حد التناقض مع الموقف الجنبلاطي المستجد، ان ما قيل حقق الهدف، انطلاقا من مبدأ "المسلة التي تنعر"، وفق المثل اللبناني الشهير.

المغالطة الثانية، فضحتها النائبة بوليت ياغوبيان، التي خاطبت في مقابلتها التلفزيونية أمس، الإعلامية بولا يعقوبيان، معاتبة إياها لأنها يوم صورت لقاءها الشهير مع الرئيس سعد الحريري في السعودية، عادت لتنفي خبر احتجازه، وتعتبر أن الوضع كان طبيعيا، قبل ان تبدل رأيها امس، فتؤكد نبأ الاحتجاز، وتلفت إلى أن الوضع لم يكن على طبيعته.

المغالطة الثالثة، على علاقة بالكهرباء، وفضحها اليوم لقاء عقد في وزارة الطاقة. فبعد معزوفة البواخر، التي اعتبرها البعض عنوان فساد، لا بل عنوان الفساد الأوحد في الدولة، قيل الكثير عن عرض مغر قدمته شركة سيمنز لحل أزمة الكهرباء، وفوته لبنان ممثلا بوزارة الطاقة، ليتبين اثر استقبال الوزير سيزار ابي خليل لوفد من الشركة اليوم ان الامر عار من الصحة.

المغالطة الرابعة، ان علاقات لبنان بدول الخليج العربي، ولا سيما بالكويت ليست على ما يرام. وهذا بالتحديد ما ثبت عكسه اليوم، جراء الحفاوة المعهودة التي استقبل بها وزير الخارجية ممثلا رئيس الجمهورية من جانب امير الكويت بالذات، والمواقف التي صدرت، قبل انتقاله الى الاردن.

المغالطة الرابعة، ان ارادة نقل التوتر السياسي تصعيدا على الارض، وفق ما صبت اليه جهة معروفة في الفرزل والبقاع الاوسط، حققت نجاحا منقطع النظير. واذ بالمعلومات العسكرية التي تؤكد عدم حدوث اطلاق نار كما اورد بيان حزبي امس، الى جانب اللقاء الذي عقد اليوم في مكتب المحافظ كمال ابو جودة لإيجاد حل حبي، يثبتان ان عكس المبتغى الحزبي هو الصحيح.



========================

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

بالتأكيد لا حكومة قبل عشرة أيام فهذا الاسبوع يسافر رئيس الجمهورية الى أرمينيا والرئيس المكلف سعد الحريري الى لندن وبعد عودتهما يتم التداول بصيغة جديدة للتشكيلة الوزارية.

وعلى الصعيد النيابي وبدعوة من الرئيس بري تعقد اللجان جلسة مشتركة يوم الخميس للتداول باقتراح قانون يتعلق بالغاز والنفط.

في الخارج قضية اختفاء جمال خاشقجي تبقى الأبرز والشرطة التركية تبحث في القنصلية السعودية في اسطنبول وأردوغان يرفع من لهجته وقال إن على القنصلية السعودية ان تكشف مكان خاشقجي وستفعل ذلك.

تداعيات هذه القضية تكمن في تأثر علاقات الرياض بواشنطن وزيادة التأثر بالعلاقات مع أنقره.



=======================

مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

لم يبدد اليوم السادس المخاوف في شأن المصير الذي قد يكون واجهه جمال خاشقجي فجلاء الموقف ينتظر تحقيقات البوليس التركي الذي أقام الإمبراطورية العثمانية من قبورها في لحظة انقلاب فاشلة قبل عامين وأدخل ثلاثة أرباع القضاة والصحافيين ورجال الأعمال والأمن إلى السجون على الشبهات حينذاك لكنه لم يتوصل بعد إلى فك رموز الاختفاء وأشباحه الذين دخلوا القنصلية وغادروها على ساعة مريبة ولما اتبع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسلوب زيادة الغموض بالأمس فإنه نهر السعودية اليوم وقال إن على مسؤوليها إثبات أن الصحافي جمال خاشقجي قد غادر القنصلية في اسطنبول وعلينا التوصل إلى نتيجة من خلال هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن.. ليس في وسع مسؤولي القنصلية السعودية أن ينقذوا أنفسهم بالقول إنه غادر المبنى وبلهجة السلاطين أمر بأن على القنصلية السعودية أن تكشف مكان خاشقجي وستفعل ذلك ولم تبلغ تركيا مع السعودية مرحلة "كش ملك" إذ إنها لا تزال تلعب ببيدق القنصلية وتعول الامال على نتائج التحقيقات وتعاون الرياض لكن عالم الورق لم ينتظر وتزايدت الأسئلة على صفحات كبريات الصحف الأميركية والبريطانية مطالبة بإيجابات عما وصفته الواشنطن بوست بالجريمة المروعة.

والجريمة بالاختطاف تذكر حيث تفاعلت المعلومات التي أفرجت عنها النائبة بولا يعقوبيان على الجديد أمس عن أزمة احتجازه في السعودية وكان لافتا أن نائبة بيروت الأولى قد حررت نفسها من أسر انطباعات اختزنتها على مدى عام.. معلنة وفقا لسجلات ذاكرتها وليس استنادا إلى دليل أن الرئيس سعد الحريري وجهت إليه إهانات ومسائل أخرى في المملكة وأجابت ردا على سؤال: نعم كان محتجزا.

بولا حررت معلوماتها بكامل طاقتها.. والنائب ياسين جابر حرر الطاقة الكهربائية من أسر البواخر والمولدات.. وكان صوته المسرب يتسرب إلى المسؤولين في وزارة الطاقة وشركة سيمنز على حد سواء ليضع الطرفين على محك المواجهة ويعود ريع لقاء اليوم الى نائب النبطية الذي جاء صوته على قاعدة "إشتدي أزمة كهربائية تنفرجي".. فهو أحرج الطاقة ولم يخرج سيمنز لا بل فرضها مادة للنقاش فوق الطاولة وباجتماع الوزير سيزار أبي خليل اليوم بمدير شركة سيمنز الواعدة بحلول دائمة على البر.. يتمكن لبنان من وضع الحجر الأساس للانتهاء من الحلول الجزئية فاللبنانيون اختبروا عشرين عاما التدابير الموقتة.. المولدات هي حل موقت إلى أن شرعوها وقوننوها ما يشير إلى أنها باقية إلى الأبد والبواخر.. هي ايضا حل موقت ومع انتهاء كل عقد يتجدد العقد مع العلم أنها لا تزود المواطنين بالطاقة أربعا وعشرين على أربع وعشرين.. وبوجودها فإن المولدات تتوالد وتستمر لكن في كلتا الحالتين: لا كهرباء بل فاتورتان على المواطن اليوم هو البحث الجاد الأول ووعد بعرض رسمي ستقدمه سيمنز عبر دائرة المناقصات ومن كان يمني النفس بالبواخر ومردودها.. "فعوضكم على الله.



========================

مقدمة نشرة أخبار "المنار"

بين المواعيد الحريرية والقصور الورقية تتأرجح الآمال بالولادة الحكومية..

ومع سير المعطيات خطوات الى الأمام، كانت التغريدات الجنبلاطية المؤشر على وجهة التأليف اليوم.

بدأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النهار بتغريدة تدعو الى الكف عن بناء القصور الورقية، وبأن التسوية ضرورية ولا عيب بالتنازل من اجل الوطن، ليختتم النهار بمحو التغريدة وترك الصورة التي تشير الى احلام من ورق..

وبحسابات القلم والورق فان العقدتين القواتية والدرزية غادرتا منطقة الافق الاسود، والصيغ قيد التبلور بانتظار لقاءات الرئيس المكلف مع اكثر من طرف، لعل ابرزها مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل..

اما ابرز المواقف اليوم فكانت لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي دعا اللبنانيين الى تعطيل عوائق التشكيل، ومن يعتقل الحكومة من اطراف خارجية..

وبين طرفي اشتباك كهربائي: الدولة واصحاب المولدات، عادت شركة سيمنز الالمانية بزيارة كهربائية رسمية، لطرح عروض جدية، وصفها الوزير سيزار ابي خليل بالمقاربة لتحديث نظام العمل في القطاعات الفرعية من الانتاج، والتعاون من اجل مصلحة لبنان..

في مصطلحات العلاقات الدولية، فان أزمة حقيقية قيد التبلور بين السعودية وتركيا على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، ومن انقرة قال الرئيس التركي ان على القنصلية السعودية اثبات ان الخاشقجي غادرها، مع ضرورة السماح للسلطات التركية بتفتيش مبناها..

ورغم كل محاولات المداهمات والتفتيش والتعاون الامني، فان الفدائي الفلسطيني الذي اصاب الامن الصهيوني بالامس وقتل اثنين من المستوطنين لا يزال عصيا على كل الاستنفار الاسرائيلي، فيما اقر كبار محلليهم ان العملية اثبتت عجز تل ابيب امام الهجمات الفدائية الفلسطينية..



=======================

مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

لا تقدم ولو مترا واحدا ومطرحك يا واقف، هو التوصيف الواقعي الذي اطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري على الوضع الحكومي الحالي، في العلن لا حراك مرصودا وفي الكواليس ربما تكون هناك مشاورات واتصالات ولقاءات ولكن لا جديد معلنا، فهل ما يزال الرئيس المكلف يتبنى مهلة العشرة ايام؟ وهل سيعقد اجتماعا اخر مع رئيس الجمهورية قبل سفر الاخير الى ارمينيا؟

في الانتظار، موقف معبر لرئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عثر عليه في تغريدة عبر الفضاء الافتراضي وفيه ان التسوية ضرورية ولا عيب في التنازل من أجل الوطن، لكن هذه التغريدة سرعان ما أزيلت لغاية في رأس جنبلاط.

ضرورية كانت عودة شركة سيمنز مجددا الى بيروت، وفد من الشركة الالمانية التقى الرئيس سعد الحيري فيما كان اجتماعه مع وزير الطاقة سيزار ابي خليل تمهيدا قدمت خلاله الشركة مقاربة لتحديث قطاع الكهرباء بدءا من الانتاج والنقل والتوزيع وصولا حتى الجباية.

ولأن الكهرباء بالكهرباء تذكر فإن ابريق زيت المولدات تتوالى فصوله. تعميم لوزارة الاقتصاد يلزم أصحاب المولدات بعدم تقاضي تعرفة مسبقة وتحملهم في المقابل كلفة العداد وتركيبه بحيث يدفع المشترك كلفة التمديدات العائدة له على ان لا تتعدى 50 الف ليرة، كما يعطي التعميم لصاحب المولد حق ان ياخذ تأمينا من المشترك لمرة واحدة.

سوريا، أنجزت الفصائل المسلحة سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة شمال غرب سوريا قبل يومين من المهلة المحددة في الاتفاق الروسي التركي. وفي فلسطين المحتلة يواصل الاحتلال البحث عن منفذ عملية برقان، فيما انطلق مسير بحري في قطاع غزة وتحت شعار جايينك يا فلسطين في تحد لتهديدات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على القيام بعملية عسكرية في غزة اذا ما استمرت الاستفزازات.

وفي تطورات قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي طلب تركي من السعودية بتفتيش قنصليتها في الرياض واستدعاء الخارجية التركية للقنصل السعودي مجددا ونفي من الخارجية السعودية ان يكون قد تم طرد السفير التركي من المملكة.



========================

مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

وفي عز الكلام عن تقدم ملموس يحصل على جبهة تأليف الحكومة، استخدم حزب الله النائب رعد للهجوم على السعودية متهما اياها بعرقلة تشكيل الحكومة، الهجوم الذي جاء من خارج السياق كان موضع استغراب المتابعين ان لجهة توقيته او للغاية المتوخاة منه سائلين ابهذه الطريقة يساعد الحزب في تشكيل الحكومة؟ هو الذي عبر عن استعجاله التأليف وعرض خدماته التسهيلية حيث تدعو الحاجة وسط معلومات عن احتمال تقريب واشنطن تاريخ اصدارها العقوبات الجديدة على حزب الله من الرابع من تشرين الثاني الى الثالث والعشرين من تشرين الاول، في المقابل موقف رمادي للقوات التي لم تتبلغ بحسب اوساطها اي عرض او فكرة جديدة تجعلها تشارك المتفائلين تفاؤلهم رغم انفتاحها على اي نقاش جدي يؤدي الى انهاء الفراغ، وحده رئيس التقدمي وليد جنبلاط لم ير عيبا في التنازل من أجل الوطن في اشارة الى نوعية حصته في الحكومة.

وفي سياق التأليف اجواء الرئيس المكلف تؤكد ان العملية تسلك مسارا تصاعديا لن يبطئه التصعيد من اين اتى، والمساعي لن تتوقف بسفر الرئيس عون الى ارمينيا بل ستتواصل رافضة اعتبار مهلة العشرة ايام مهلة نقض بل مهلة حض على الاسراع في التأليف.

في المقلب الحياتي والانمائي اضاء لقاء وزير الطاقة سيزار ابي خليل ممثل شركة سيمنز نورا معنويا خافتا في نفق الكهرباء المظلم اذ ابدى استعدادا للتعاون مع العملاق الالماني للكهرباء، ولكن بحسب الاصول المتبعة في لبنان، كذلك اضيئت شمعة ثانية من خلال توقيع طلب سلفة تزويد كهرباء لبنان بالفيول بما يبعد شبح الظلام شبه الكلي عن البلاد، لكن رغم النجاحات المحققة في مجال الترقيع وشراء الوقت، الا ان كل المؤشرات تدل الى ان هذه الوسائل آيلة الى سقوط، فالخلل بات كبيرا في دعائم الدولة التي وصفها جنبلاط بقصر الورق والحاجة ملحة الى جراحات في العمق.



=======================

مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

الاتصالات والمشاورات بشان تشكيل الحكومة لا تزال متوقفة عند حدود ما اعلن في نهاية الاسبوع. فلا جديد في سياقها الا الموقف الملفت الذي اعلنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر التويتر داعيا الى الكف عن بناء قصور من ورق مؤكدا ان التسوية ضرورية ولا عيب في التنازل من أجل الوطن. جنبلاط وبعد ساعات حذف تغريدته ليستبدلها بصورة.

والمفارقة اليوم تجلت وفق مصادر متابعة في محاولة بعض الاطراف رمي كرة التاخير في التشكيل على جهات خارجية هروبا من تحميل المسؤولية للطرف الداخلي المسؤول الحقيقي عن التعطيل والتاخير.

وفي قضايا الداخل متابعة لمسالة النازحين السوريين مع وفد كندي ولقضية الكهرباء مع وفد من شركة سيمنز وضع خلال لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الطاقة تصور الشركة ورؤيتها لقطاع الكهرباء في لبنان.

اقليميا ووسط التكهنات والانباء المتضاربة عن اختفاء الصحافي السعودي جمال الخاشقجي طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول إثبات أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية..

في المقابل أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أن ما جرى تداوله عن طرد السفير التركي من المملكة لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا.



=========================

مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

أيها المواطن اللبناني، "أضرب إيدك على جيبتك" واسحب منها ما بين مئة ألف ليرة إذا كان اشتراكك في الموتور 5 أمبير، وربع مليون ليرة إذا كان إشتراكك عشرين أمبير، وادفعها لصاحب المولد بدل تأمين... أيها المواطن، لا تسحب يدك من جيبك بل إقتطع أيضا خمسين ألف ليرة إضافية كلفة التمديدات لتركيب العداد...

أيها المواطن، بإمكانك أن تسأل نفسك: ماذا يريد أصحاب المولدات بعد من مكتسبات ليقبلوا تركيب العدادات؟ كانت التسعيرة 330 ليرة عن كل كليووات، لكنهم رفضوا التسعيرة، رفعت التسعيرة إلى 410 ليرات لإرضاء أصحاب المولدات، ومع ذلك لم يرضوا، لأنهم يطالبون بـ 570 ليرة عن كل كيلووات.

وهكذا يتبين أن على المواطن أن يعمل طوال الشهر ليدفع جزءا من راتبه لأصحاب المولدات، الذين يبتزون الدولة والمواطن والبلديات، يرفضون قرارات وزارة الاقتصاد، يستخدمون أعمدة الكهرباء العائدة للدولة، لا يدفعون ضرائب او رسوم، يتواطأون مع بعض البلديات، ومع ذلك لا يعجبهم العجب.

فيا أيها المواطن، هون عليك الأمر وحول راتبك آخر الشهر إلى صاحب المولد الذي هو ليس دولة في دولة بل أقوى من الدولة، فالتنازلات تقدم له، وكل ذلك من أجل إرضائه... ففي البلد سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة أصحاب المولدات، أما وزارة الأقتصاد، وفيها مصلحة حماية المستهلك، فتعمل كل ما في وسعها، لكن وللأسف فإن "مصلحة حماية أصحاب المولدات" أقوى من "مصلحة حماية المستهلك"...

أيها المواطن، هل من طاقة لديك على التحمل بعد؟

ليس عبء العداد العبء الوحيد، هناك الكوارث البيئية المتنقلة ساحلا وجبلا: حينا، المجارير في البحر، وحينا آخر، ردميات في مجاري الأنهر، ما يمكن ان يسبب جرف الأتربة عند أول شتوة، تماما مثلما هو حاصل في مجرى نهر زرعايا كفرتي بسبب الأشغال في سد بقعاتة كنعان.



=====================================================