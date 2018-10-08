بالفيديو: انفجار وحريق في مصفاة للنفط بكندا

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جدّ انفجار كبير تلاهُ حريق، صباح اليوم الإثنين، في مصفاة لشركة إيرفينغ اويل في سان جان، في برونسفيك الجديدة شرق كندا، دون أن يعرف حتى الآن، إذا أدى ذلك إلى سقوط ضحايا.

وذكرت الشركة الكندية في تغريدة "يمكننا أن نؤكد أن أمراً جللاً حصل في مصفاتنا بسان جان هذا الصباح"، موضحةً أنها تُقييم للوضع، وستعطي مزيداً من المعلومات في وقت لاحق.

وأظهرت صور وأشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، كتلة كبيرة من الدخان فوق المصفاة مع ألسنة نار بين الفينة والأخرى.

وأكد روب بيبي، الذي يقيم قرب المصفاة في تصريح لإذاعة كندا، أنه شعر بأن البناية التي يقيم فيها تهتز لدى حصول الانفجار.

وتنتج المصفاة الأهم في كندا، أكثر من 300 ألف برميل يومياً.

وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بالمصفاة، القريبة من حي سكني، ووضع المستشفى الإقليمي في حالة استنفار، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

24 - أ ف ب