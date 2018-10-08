الهيئة اللبنانية للعقارات نبهت من خطورة مياه الشتاء وتأثيرها على الابنية القديمة

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عقدت الهيئة اللبنانية للعقارات إجتماعها الدوري، في مقرها في وطى المصيطبة، حيث تطرق المجتمعون الى البحث في عدة أمور مرتبطة إرتباطا وثيقا بسلامة الابنية وموسم الامطار الاتية.

وشددوا في بيان على "الخطورة الكامنة في مياه الشتاء وتأثيرها على الابنية القديمة، بشكل خاص نتيجة تسرب المتساقطات التي تتغلغل في التصدعات والتشققات والتي تؤدي إلى تحلل المواد وتفتيتها بعد الصيف الحار والجاف، الذي مررنا به والذي بدوره يعمد الى تقليص وتمدد الاسمنت ومنه الى تلف وتصدع الابنية".

ولفت المجتمعون نظر وزارة الاشغال والبلديات على اهمية "تنظيف الريغارات واقنية تصريف المياه الشتوية من الاتربة والنفايات والمخلفات المتعددة والتي بدورها تؤدي الى قلب المياه بشكل عكسي فينتج عنها فيضانات قد تسبب الانهيارات والخسوفات وجر التربة والى ما هنالك من اضرار وخسائر كدخولها الى البيوت والابنبة والمحلات والحاق الاذى في الارزاق والاملاك وحياة المواطنيبن والدورة الحيا تية والاقتصادية في البلاد".

وطلبت الهيئة من المواطنين "ان يكونوا على درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية للحفاظ على نظافة المنشأت والريغارات والبنى التحتية وابلاغ الجهات المختصة والبلديات في حال ملاحظة اي شائبة فيها بغية القيام بالتنظيفات والصيانة المطلوبة واشارت الى ضرورة الانتباه والابلاغ ايضا عن اي بناء مصدع والذي قد يشكل خطر على السلامة العامة والمواطنين".

وتمنى المجتمعون من البلديات والمعنيين "التشدد في تنظيم الجباية وملاحقة المتخلفين عن دفع المتاخرات وبالمقابل تشجيع اصحاب الابنية والعقارات على القيام بالصيانة الدورية المطلوبة وذلك عبر تخفيف الاعباء الضريبية عنهم ووضع الخبرات والحوافز المتوفرة في تصرفهم".

اخيرا دعت الهيئة اللبنانية للعقارات إلى "الاسراع باقرار مشروع الايجار التملكي من اجل تفعيل الحركة العقارية وحل مشكلة السكن لذوي الدخل المحدود كما دعت لاعادة دور بنك الاسكان باسرع وقت ممكن".