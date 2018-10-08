living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهيئة اللبنانية للعقارات نبهت من خطورة مياه الشتاء وتأثيرها على الابنية القديمة

8
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 عقدت الهيئة اللبنانية للعقارات إجتماعها الدوري، في مقرها في وطى المصيطبة، حيث تطرق المجتمعون الى البحث في عدة أمور مرتبطة إرتباطا وثيقا بسلامة الابنية وموسم الامطار الاتية.

وشددوا في بيان على "الخطورة الكامنة في مياه الشتاء وتأثيرها على الابنية القديمة، بشكل خاص نتيجة تسرب المتساقطات التي تتغلغل في التصدعات والتشققات والتي تؤدي إلى تحلل المواد وتفتيتها بعد الصيف الحار والجاف، الذي مررنا به والذي بدوره يعمد الى تقليص وتمدد الاسمنت ومنه الى تلف وتصدع الابنية".

ولفت المجتمعون نظر وزارة الاشغال والبلديات على اهمية "تنظيف الريغارات واقنية تصريف المياه الشتوية من الاتربة والنفايات والمخلفات المتعددة والتي بدورها تؤدي الى قلب المياه بشكل عكسي فينتج عنها فيضانات قد تسبب الانهيارات والخسوفات وجر التربة والى ما هنالك من اضرار وخسائر كدخولها الى البيوت والابنبة والمحلات والحاق الاذى في الارزاق والاملاك وحياة المواطنيبن والدورة الحيا تية والاقتصادية في البلاد".

وطلبت الهيئة من المواطنين "ان يكونوا على درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية للحفاظ على نظافة المنشأت والريغارات والبنى التحتية وابلاغ الجهات المختصة والبلديات في حال ملاحظة اي شائبة فيها بغية القيام بالتنظيفات والصيانة المطلوبة واشارت الى ضرورة الانتباه والابلاغ ايضا عن اي بناء مصدع والذي قد يشكل خطر على السلامة العامة والمواطنين".

وتمنى المجتمعون من البلديات والمعنيين "التشدد في تنظيم الجباية وملاحقة المتخلفين عن دفع المتاخرات وبالمقابل تشجيع اصحاب الابنية والعقارات على القيام بالصيانة الدورية المطلوبة وذلك عبر تخفيف الاعباء الضريبية عنهم ووضع الخبرات والحوافز المتوفرة في تصرفهم".

اخيرا دعت الهيئة اللبنانية للعقارات إلى "الاسراع باقرار مشروع الايجار التملكي من اجل تفعيل الحركة العقارية وحل مشكلة السكن لذوي الدخل المحدود كما دعت لاعادة دور بنك الاسكان باسرع وقت ممكن".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout