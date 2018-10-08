بعد عمليات النصب والسرقة والتزوير وقع في قبضة المعلومات

A + A -

كثرت في الآونة الأخيرة عمليات النصب والسرقة والتزوير واستعمال مزور ضمن نطاق جبل لبنان.

نتيجة المتابعة والرصد، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف في محلة الجديدة، المدعو:

ج. ا. (مواليد عام 1976، لبناني)

المطلوب للقضاء بموجب /23/ مذكرة قضائية بالجرائم التالية: سرقة وتزوير، احتيال، استعمال مزور، ابتزاز أموال، شيك دون رصيد، تدخل بجرم، عدم دفع رسوم.

سلم الموقوف الى فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: رادار سكوب