نزاع LBCI - جعجع نحو الحسم وهذا ما جرى اليوم في قصر العدل

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في الجلسة المحددة للمرافعات في الدعوى المقدمة من القوات ضد ال lbci ورئيس مجلس ادارتها بيار الضاهر، ارجأت القاضية فاطمة جوني المرافعات لكن الحكم حُدّد مسبقا في 28/02/2019 بعد اصرار وكيل القوات النائب جورج عدوان تحسبا لأي مماطلة كما قال. اما سبب الارجاء فهو تسليم القوات الى المحكمة مذكرة تعليق على استجواب الضاهر-جعجع الذي حصل في حزيران، فاستمهل وكيل الضاهر للرد بناء على أصول المحاكمات. لكن وكيل القوات النائب جورج عدوان اقترح السير بالمرافعة على ان يضمّ الرد الى جلسة الحكم، فحذرت القاضية جوني من أي يؤدي ذلك الى فتح المحاكمة. ومع تشبث كل طرف برأيه والاتهامات المتبادلة بالمماطلة تقرّر إرجاء المرافعات إلى اقرب وقت يوم، الجمعة المقبل، حتى يتمكن المدعى عليه باساءة الامانة والمساعدة باساءة الامانة رئيف بستاني، من الحضور نظرا لارتباطه بعمل خارج البلاد.



يسعى فريق الدفاع عن الضاهر الى كف التعقبات عنه واثبات براءته وتسعى للقوات لاثبات ان الضاهر اغتصب المؤسسة وان القوات لم تكن لتبيع السلاح الوحيد المتبقي بين ايديها. كل فريق يبدو واثقا من قوة حججه، لكن رئيس مجلس ادارة ال lbci اعتبر أن التقارير التي بثتها ال lbci تثبت أن الاخير باع ممتلكات ال lbc له لافتا الى ان جعجع يقول الشيء وعكسه



قبل اختتام الجلسة توجهت القاضية جوني الى الاعلام من على القوس قائلة: رجاء ما تساعدوني بالحكم، لدي ما يكفي من المراجع والمعرفة القانونية واذا احتجت الى مساعدة سأعود الى المكتبات وليس اليكم.