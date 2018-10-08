احذروا جسر جل الديب في هذا اليوم!

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أنّ "الشركة المتعهدة بإنشاء جسر جل الديب ستقوم بقص وإزالة دعائم الجسر المؤقت وتركيب دعائم للجسر، وذلك اعتباراً من الساعة 21.00 من تاريخ 11/10/2018 ولغاية صباح 12/10/2018.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير على المسلك الغربي من الاوتوستراد، وفقاً للتالي:

أولاً: تقسيم المسلك الشرقي الى قسمين بحيث يصبح مسلكين: شرقي وغربي، وكل مسلك عبارة عن مسربين.

ثانياً: اعتباراً من الساعة 23.00 يتم تحويل السير باتجاه بيروت على الطريق البحرية كالمعتاد.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".