النواب ضاهر وعقيص والمعلوف عرضوا ومحافظ البقاع لموضوع النصب وبحثوا في حل مرض للجميع

A + A -

اجتمع كل من النواب جورج عقيص وميشال ضاهر وسيزار المعلوف، مع محافظ البقاع كمال ابو جوده وبدعوة منه، في مكتبه في سرايا زحلة، وعرضوا لموضوع النصب التذكاري في بلدة الفرزل، ولضرورة ايجاد حل حبي يرضي جميع الافرقاء.

ومن ثم انتقل المجتمعون الى الفرزل حيث عاينوا الموقع الذي كان مقررا ان يوضع النصب فيه في حضور رئيس البلدية ملحم الغصان، في محاولة لايجاد حلول بديلة، كما زاروا مواقع عدة داخل البلدة.

بعدها انتقل عقيص وضاهر يرافقهما الغصان الى مكتب المحافظ مجددا لاستكمال المفاوضات وتم التوافق على السعي إلى ايجاد حل حبي يرضي الجميع.

وشكر النواب الثلاثة للمحافظ بادرته التي هدفها جمع الاطراف وتقريب وجهات النظر وإبعاد التفرقة.