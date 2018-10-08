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وقع جدال حاد بين الإعلاميتين اللبنانية غادة عويس من قناة "الجزيرة" وزميلتها في قناة "العربية" الإعلامية الأردنية منتهى الرمحي.

وبدأ الجدال بتغريدة نشرتها الرمحي، علقت فيها على قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وقالت: "من نافلة القول بأن السعودية لو رغبت بإعدام شخص ستقوم بذلك دون خوف من أحد".

وأضافت:"تتهم بأدلة، وتحتجز بأدلة، وتعدم بأدلة وبقوانين قضائية. الأدلة تنشرها أو تحتفظ بها لنفسها ليس هو المهم. لكن البلطجة ليست سياستها فهذه سياسة الدول المارقة".

عندها قامت الإعلامية غادة عويس بالرد على الرمحي عبر تويتر، قائلة: "ومن نافلة القول أنكِ لو تفوّهتِ أو كتبتِ غير ذلك، فستختفين بدورك!".

هذا الأمر أثار حفيظة منتهى الرمحي، التي ردت بشكل غاضب، وقالت: "ومن نافلة القول السؤال: إنت شو علاقتك ؟هل علقت أنا يوما على شطحاتك الغريبة على السوشيال ميديا؟ هل ذكرتك بالاسم؟ هل تحدثت عن قطر لا سمح الله. ما الذي أزعجك؟".

وختمت غادة عويس الجدل الحاد بقولها: "علاقتي أني صحفية أدافع عن مهنة الصحافة، وأرفض تصفية الصحفيين، وأرفض أن يجري الضغط عليهم وعليكِ".

وتابعت: "وحسابك عام، لو أحببتِ ألاّ نعلّق فاقفيله! وبالنسبة لقطر أنا لا أمثلها ولا أدافع عنها، اكتبي ما تريدين عنها فهذا رأيك وتأكدي أن أحدا لن يضايقك!".

وحول سخرية منتهى الرمحي من منشورات عويس، قالت الأخيرة: "أما (الشطحات) فهذا تعبير لا يليق سوى بك".