مخزومي استقبل سفير الأرجنتين موريسيو آليس: لضرورة أن يؤمن المجلس التشريعات اللازمة لاستقطاب الشركات الأرجنتينية للاستثمار بلبنان

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في بيت البحر سفير الأرجنتين موريسيو آليس. وعرض معه الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

إثر الزيارة، قال مخزومي إن الحديث مع سعادته تطرق إلى علاقات لبنان بالأرجنتين التي تضم أكبر الجاليات اللبنانية من المغتربين في العالم، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وفتح السوق الأرجنتينية أمام الإنتاج اللبناني.

وشدد على ضرورة أن يؤمن مجلس النواب اللبناني التشريعات اللازمة لاستقطاب الشركات الأرجنتينية للاستثمار في لبنان الذي يشكل أيضاً بوابة إلى اقتصادات المنطقة وأسواقها.