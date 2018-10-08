بعد أن وصفته بـ "الوغد الصغير".. سمير صفير يردّ بقوّة على يعقوبيان!

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ردّت النائبة بولا يعقوبيان على كلام الملحّن اللبناني سمير صفير واصفة إيّاه بـ"الحقير" و"الوغد صغير يشغّله وغد كبير"، قاصدة بذلك وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على حدّ قولها.



وفي مقابلة مع الإعلامي جورج صليبي على "الجديد"، قالت يعقوبيان: "أحد الملحنين القريبين من العهد قال إن إحداهنّ أجرت مقابلة مع العقيد معمر القذافي في ليبيا، فقال لهم القذافي اتركوا لي المضيعة. أنا سأتقدّم بدعوى قضائية".



وأضافت، واصفة هذه الجماعة بـ"الحقيرين": "هذا الوغد الصغير الذي يشغّله وغد كبير لتنفيذ أعماله القذرة لأن 'بريستيجه' لا يسمح له بفعل ذلك بنفسه".



وتابعت قائلة: "أنا أصل بكلامي الى جبران باسيل، وما عندي مشكلة. فأهم مقام هو مقام الناس، فهل من يدافع عن مقام الناس؟".

في وقت لاحق رد صفير على يعقوبيان في تدوينة عبر “فيسبوك” جاء فيها:

“الى النائب بولا يعقوبيان

أولاً مين جاب اسمك بما كتبته الا اذا في مسّلة تحت باطك ونعرتك ! ثانياً ليش محتدة وفقدتي أعصابك، واذا طلب القذافي انو تبقى المذيعة جمعة مش يمكن حابب يكرمها، ليش راح رأسك لمطرح تاني؟

ثالثاً اذا انت ما خصك بالموضوع ليش اعتبرتيه موجه لك؟

رابعاً من قال لكي بان الوزير جبران باسيل تاج رأسك هو يلي مشغلني؟ لا انا ولا الوزير باسيل أصلاً قاريينك !

اما بخصوص الأوغاد فانتي سيدة الأوغاد واكيد إنتي مريضة وتحتاجي الى طبيب نفساني! ومحترفة تمثيل وكذب واذا كان بدك تعملي قيمة لحالك روحي عامليها بعيد عني وعن الوزير باسيل!

وصحيح اللي قال طلع شي من …..يقول بععععع”.