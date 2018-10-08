أيها اللبنانيون.. الأمطار عائدة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة احيانا.وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة من حين لآخر، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة احيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم احيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 21 درجة، في الارز من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 11 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

-حال البحر: منخفض الى معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:27 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:37 ساعة غروب الشمس:18:14