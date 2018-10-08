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بالصورة - في الحمرا.. توقيف طبيب وزوجته!

8
OCTOBER
2018
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أعلنت المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة أنه "توافرت معلومات لدى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام طبيب وزوجته بعمليات جراحية تجميلية من دون: أي معايير قانونية، داخل شقة في شارع الحمراء.

بتاريخ ٦/١٠/٢٠١٨، قامت قوة من المفرزة المذكورة بمداهمة الشقة، وضبطت الطبيب يقوم بعمليات تجميل لـ /3/ فتيات، فأوقفته وزوجته، وهما غ. ك. (مواليد عام ١٩٥٧، سوري) 
ور. ش. (مواليد عام ١٩٦٢، سورية).

وضبطت المعدات التي يستخدمها المشتبه به، وعثر على مواد بشرية جراء قيامه بعمليات جراحية.

وتبين انه يحمل رقم هاتف اجنبي ويغادر الأراضي اللبنانية ولا يعود اليها الا في حال توفر مرضى لديه، ويقوم بتغيير عيادته من حين لأخر.

علماً انه يوجد ادعاء من قبل سيدة بحق الطبيب المذكور بتاريخ ٣/٧/٢٠١٨، بجرم تحرش جنسي ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.

تم اقفال الشقة بالشمع الأحمر، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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