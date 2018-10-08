من هو فرناندو حداد "الرئيس البرازيلي المحتمل" من أصول لبنانية؟

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أجرت البرازيل امس الأحد، وسط تدابير أمنية استثنائية خصص لها 280 ألف عنصر من الجيش والشرطة، انتخابات عامة، شارك فيها أكثر من 147 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم من 27 ألف مرشح على مناصب متنوعة، تشمل رئاسة بلديات آلاف القرى والبلدات والمدن، و 513 نائبا اتحاديا و27 حاكما للولايات و53 عضوا للكونغرس، إضافة إلى اختيار واحد من 13 مرشحا للرئاسة.

وتشير المعلومات الى ان اللبناني الأصل فرناندو حداد هو من ابرز الساعين للفوز بالمنصب الأول، وانه سينتقل مع مرشح اخر إلى جولة انتخابية ثانية وأخيرة في 28 تشرين الجاري، في ما لو لم ينل أي منهما أكثر من 50% من الأصوات بجولة اليوم الأول.

وحداد، الذي زار لبنان مرة واحدة عام 2006 عندما كان وزيراً للتربية، مولود من ابوين لبنانيين في المدينة التي كان رئيسا لبلديتها، وهي سان باولو المقيم فيها نصف 7 ملايين لبناني مغترب ومتحدر في البرازيل البالغ سكانها 208 ملايين.

وهاجر فرناندو خليل حداد بعمر الـ24 عاماً إلى البرازيل من قرية "عين عطا" في قضاء راشيا بمنطقة البقاع اللبنانية، وفي سان باولو أصبح تاجر أقمشة وتزوج لبنانية الأصل وطبيبة الأسنان آنا استيلا من مدينة زحلة، وكانت مهاجرة مع أبويها في البرازيل أيضا، ولهما آنا كارولينا وفريديريكو، البالغان 18 و25 سنة.

تجدر الإشارة إلى أنّ حداد مرشح بقوة للفوز بالرئاسة من الجولة الثانية بعد 3 أسابيع فائزا بأهم منصب في القارة الأميركية بعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.