أسرار الصحف ليوم الاثنين 8 تشرين الأول 2018

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الأخبار



أمل: التغيير غير مستحب حتى في القواعد

تبلغت قيادات وسطية في حركة أمل، أن انتهاء المؤتمر الأخير على تثبيت المواقع القيادية العليا كما هي، سينسحب على بقية الهيئات القيادية الوسطية والقاعدية. وفهم أن الرئيس نبيه بري لا يجد الوقت الحالي مناسباً لفتح الباب أمام برنامج تغييرات قد يعمق الخلافات القائمة على مستوى قيادات الصف الأول. داعياً المسؤولين إلى «إعادة تنظيم العلاقة مع القواعد والجمهور بدل التلهي بالصراعات على المناصب».



المغرب والتأشيرات والرياضة

بالإضافة إلى السبب السياسي -; الأمني المعلن (اتهام المغرب لحزب الله بدعم جبهة البوليساريو)، تبين أن تشدد المغرب في منح اللبنانيين تأشيرات دخول، يعود أيضاً إلى استمرار غضب سلطات الدار البيضاء من تصويت لبنان ضدّ الملف المغربي ولمصلحة ملف أميركا الشمالية لاستضافة كأس العالم 2026. وقال معنيون إن الحكومة المغربية لم تكتف حتى اليوم بتوضيحات الحكومة اللبنانية من أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم يتمتع باستقلالية لا تجعله ملزماً بتوصية وزارة الشباب والرياضة.



حرب الجبل تستنفر جنبلاط

قررت هيئات في التيار الوطني الحر إقامة حفل بمناسبة ذكرى «حرب الجبل» في مناطق نفوذ للحزب التقدمي الاشتراكي، الأمر الذي استنفر زعيم الحزب وليد جنبلاط واعتبره خطوة استفزازية، ما استدعى تدّخل الوسطاء بين الطرفين. وقد تقرر سريعاً إلغاء الحفل، والعودة إلى الالتزام بالتهدئة والمساعي التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتهدئة التوتر بين التقدمي والتيار.

البناء

كواليس

توقعت منظمات حقوقية عالمية أن تحتلّ قضية جمال الخاشقجي أولوية الأنشطة الإعلامية والقانونية لهيئات حقوق الإنسان، واعتبرت أنها ستشكل كرة ثلج يصعب على الحكم السعودي تخطيها في رسم صورة ولي العهد محمد بن سلمان بعد إنفاق مليارات الدولارات لتظهير صورته كرجل إصلاحي يؤمن بالحريات! وقالت مصادر في هذه المنظمات إنّ السجل السعودي في قضايا الحريات وحقوق الإنسان مليء بالانتهاكات سواء في حرب اليمن أو التعامل مع المعارضين، لكن هذه الحلقة ستشكل نقطة التحوّل الكبرى في السمعة الدولية لولي العهد…

الجمهورية

أصدِرت تعليمات في أحد الأحزاب لكل المسؤولين والكوادر فيه للسعي عمليا وإعلامياً كلٌ في منطقته تمهيدا للتقارب أكثر من فريق مسيحي آخر على خصومة قديمة معه.

يستعد تيار بارز لإجراء انتخابات داخلية هذا الشهر على مستوى المناطق بعد سلّة التعيينات التي أجراها.

أكد مرجع حكومي أن التضامن بين حزبين بارزين وتيار كبير سيكون ثابتا في كل الأحوال.

اللواء



أعرب قطب سياسي مخضرم في مجالسه عن تشاؤمه من المناورات العقيمة التي تعترض تأليف الحكومة العتيدة، متوقعاً أن يحل عيد الإستقلال والبلد بلا حكومة!

المستقبل

يقال إن لقاءً بين قطبين مسيحيّين كُشف النقاب عنه مؤخّراً يُرجّح انعقاده خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.