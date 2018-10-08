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عناوين الصحف ليوم الاثنين 8 تشرين الأول 2018

8
OCTOBER
2018
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الأخبار
الداخل مفقود
‫القضاء بعد الأمن تحت الضغط في ملف الصحناوي
«عقيدة الضاحية» تهدّد تل أبيب
‫عملية فدائية «صعبة» في الضفة: نموذج «جرّار» مجدداً

البناء
سورية تراقب نهاية مهلة إدلب... والفصائل بين الرفض والانشقاقات وتركيا تؤكد التزامها
قضية الخاشقجي تتفاعل... وفلسطين ترفع البطاقة الحمراء للاستيطان... وبومبيو في كوريا
الحريري سيسمع ردود باسيل كما أبلغه بالتفاؤل تلفزيونياً... ومع الضيف الثالث... صار الوقت؟

الجمهورية
برّي لـ"الجمهورية": مطرجك يا واقف
المصالحة تنتظر عودة الراعي
الثوابت المارونية أعظم ثوابت الرئاسة
ضوء أخضر عراقي يُفرج عن الحكومة

اللواء
إشكال الفرزل: حرب إلغاء باردة بين «التيار» و«القوات»
«إجازة أسبوع» جديدة مع سفر الحريري وباسيل.. وتأكيد عوني على العمل مع الرئيس المكلف
لقاء بين بوتين ونتنياهو لـ«متابعة التنسيق» في سوريا
برهم صالح: العراق يحتاج إلى الدعم الدولي
عملية «بركان» في نابلس.. تهز أمن الإحتلال في مستوطناته

الديار
الحريري في بعبدا للصيغة النهائيّة فإمّا التوافق مع الرئيس عون وإمّا التجميد لأشهر
أميركا والسعوديّة تريدان فرنجية وجعجع للرئاسة وحزب الله وسوريا يُريدان باسيل
معركة تأليف الحكومة هي معركة الرئاسة والتيّار يعتبر أنه يملك الأكثريّة النيابيّة للرئاسة

المستقبل
القاهرة تهدد "حماس" و"فتح" بوقف وساطتها
تدريبات إلكترونية بريطانية لمواجهة موسكو
عائلة خاشقجي: نثق بحكومتنا
نتنياهو يلتقي بوتين قريبا لمواصلة التنسيق الأمني

L'Orient-Le Jour

Affaire Khashoggi : une potentielle bombe à fragmentation pour Riyad

The Daily Star

Hariri to forge ahead unfazed by Bassil proposal 

الأخبارالداخل مفقود‫القضاء بعد الأمن تحت الضغط في ملف الصحناوي«عقيدة الضاحية» تهدّد تل أبيب‫عملية فدائية «صعبة» في الضفة: نموذج «جرّار» مجدداً
البناءسورية تراقب نهاية مهلة إدلب... والفصائل بين الرفض والانشقاقات وتركيا تؤكد التزامهاقضية الخاشقجي تتفاعل... وفلسطين ترفع البطاقة الحمراء للاستيطان... وبومبيو في كورياالحريري سيسمع ردود باسيل كما أبلغه بالتفاؤل تلفزيونياً... ومع الضيف الثالث... صار الوقت؟
الجمهوريةبرّي لـ"الجمهورية": مطرجك يا واقفالمصالحة تنتظر عودة الراعيالثوابت المارونية أعظم ثوابت الرئاسةضوء أخضر عراقي يُفرج عن الحكومة
اللواءإشكال الفرزل: حرب إلغاء باردة بين «التيار» و«القوات»«إجازة أسبوع» جديدة مع سفر الحريري وباسيل.. وتأكيد عوني على العمل مع الرئيس المكلفلقاء بين بوتين ونتنياهو لـ«متابعة التنسيق» في سوريابرهم صالح: العراق يحتاج إلى الدعم الدوليعملية «بركان» في نابلس.. تهز أمن الإحتلال في مستوطناته
الديارالحريري في بعبدا للصيغة النهائيّة فإمّا التوافق مع الرئيس عون وإمّا التجميد لأشهرأميركا والسعوديّة تريدان فرنجية وجعجع للرئاسة وحزب الله وسوريا يُريدان باسيلمعركة تأليف الحكومة هي معركة الرئاسة والتيّار يعتبر أنه يملك الأكثريّة النيابيّة للرئاسة
المستقبلالقاهرة تهدد "حماس" و"فتح" بوقف وساطتهاتدريبات إلكترونية بريطانية لمواجهة موسكوعائلة خاشقجي: نثق بحكومتنانتنياهو يلتقي بوتين قريبا لمواصلة التنسيق الأمني

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