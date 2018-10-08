الان عون: اطار الحكومة العام بات شبه منحز

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قال النائب الان عون للجمهورية انه على عكس العمل الصاخب للماكينات الاعلامية لبعض الجهات السياسية والذي لا ينتج الا توترا وتشنجاً، فإن العمل الهادئ للرئيس المكّلف ورئيس الجمهورية، والذي أحرز تقّدمًا في لقائهما الأخير، هو الذي سينتج حكومة في آخر المطاف. ولعّل زعيم الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط وفريقه كانوا اول من التقط الاشارة الايجابية وواكبوها في تصاريحهم، مبتعدين عن حملة التصعيد التي استهدفت «التيار َالوطني الحر» في اليومين الماضيين. وستنصب جهود الرئيس الحريري في الأسبوع المقبل الذي يسبق موعد ولادة الحكومة كما اعلن عنه في المقابلة المتلفزة الأخيرة، على تذليل العقبات الأخيرة التي تنحصر في توزيع بعض الحقائب الوازنةالتي ما زالت محط تجاذب بين الكتل السياسية. فإطار الحكومة العام أصبح شبه منجز، والتفاصيل الباقية على أهميتها يمكن معالجتهافيما تبقى من الوقت،خصوصًاأّن الرئيسين اتفقا خلال لقائهما الأخير على أن يكون بين يديهما صيغة جديدة عند عودة الرئيس عون من القمة الفرنكوفونية».