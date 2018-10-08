مصادر القوّات تهاجم الوزير باسيل: المعيار الذي وضعه لن يرى النور

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كتبت "البناء":

لا تزال مصادر القوات اللبنانية، تنفي حتى الساعة تلقيها أية صيغة حكومية، مشيرة إلى أنّ "الوزير باسيل لا يزال يمارس لعبة التعطيل لألف سبب وسبب"، مشدّدة في حديث لـ«البناء» على انّ معيار التأليف يحدّده الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وما يقوم به الوزير باسيل هو تعدٍّ على صلاحيات الرئاسة الثالثة وتجاوز للرئيس المكلف، لافتة الى انّ المعيار الذي وضعه باسيل لن يرى النور، مشيرة الى أنّ حزب القوات يمثل ثلث الوجود المسيحي، وبالتالي من الطبيعي أن يحصل على ثلث المقاعد الوزارية المسيحية من دون أية منة من أحد، مستغربة كيف أن باسيل يلجأ بين الفينة والأخرى الى اللعب بالأرقام والإحصاءات وفقاً لمصلحته.