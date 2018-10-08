صحناوي : ننتظر الاستماع الى ما يملك رئيس الحكومة

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أشار النائب نقولا صحناوي خلال بالمباشر عبر الاو تي في الى أنه بموضوع تشكيل الحكومة ننتظر الاستماع الى ما يملك رئيس الحكومة المكلف واذا ما وضع والرئيس عون معايير محددة تشكل على اساسها الحكومة وبعدها من يعجبه الامر يدخل الى الحكومة ومن لا يعجبه يخرج منها معتبراً أنه اهم من التوازنات في الحكومة اليوم هو قدرتها على اتخاذ قرارت تنقذ البلد.

صحناوي ذكّر بكلام الوزير جبران باسيل الذي أكد خلاله عدم تدخله بعمل رئيس الحكومة المكلف وأوضح ان المطلوب من الرئيسين هو وضع المعايير وتشكيل الحكومة وإن لم تشكل او لم تنل الثقة قال صحناوي: نعود الى الحلول الدستورية

هذا وشرح صحناوي أنه في العادة حكومة الاكثرية تكون منتجة أكثر من حكومة الوحدة الوطنية، ولكن أضاف لاننا لا نريد اقصاء احد خصوصاً بعد الانتخابات النيابية التي انتظرناها لتسع سنوات قلنا إننا نريد حكومة وحدة وطنية فاللحظة تتطلب ذلك سائلاً أمن المعقول الا تكون القواعد عادلة على الجميع .

صحناوي لفت الى اننا مقتنعون ان القوات يجب ان تعمل معنا لتعزيز صلاحيات الرئيس لانهم اذا وصلوا الى سدة الرئاسة يوماً لن يقبلوا بالمس بهذه الصلاحيات وقال إننا اذا دخلنا الى الحكومة بتصور مسبق أنه سيكون هناك فريقان أحدهم ضد العهد والآخر داعم له فهناك كارثة لان العرقلة ستساهم بشل البلد بأكمله مؤكداً على ضرورة الاحتكام لرأي الناس الذي عبروا عنه في السادس من أيار.

وتوجه النائب صحناوي الى حزب القوات اللبنانية قائلاً : انتم ضد العهد وانتم ضد العهد ليس لانكم وقفتم ضد البواخر فقط، لانكم تهجمتم وعارضتم كل المشاريع التي كنا نطرحها وكذلك فعلتم عندما احتجز الرئيس الحريري في السعودية فيما عمل البعض على حل المسألة كانت لكم مواقف أخرى ، فأوقفوا توريط البلد لالا يضطر الرئيس عون الى انقاذه.

كذلك قال صحناوي للقوات : تطالبون بفصل التيار عن العهد وقلتم إنكم إن هاجمتونا فلا يكون هجومكم على العهد ، ما يناقض قولكم ان الحصة الوزارية للرئيس وحصة التيار لا يجب ان تكونا منفصلتين

وطالب صحناوي بعدم المراهنة على الخارج ووضع المعركة الرئاسية جانباً الآن لان الوقت ما زال مبكراً وبأن نذهب الى حل ملف النازحين ووضع سياسيات تحسن الاوضاع في لبنان.

وعن تقارب القوات - المردة قال نرحب بأي تفاهم بين فريقين لبنانيين ونشد على يدهم للذهاب ابعد ووضع ورقة تفاهم بينهما.