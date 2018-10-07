ديما لندى: كنت أتمنى ان يأتي الرد فيه شيء من الزمالة

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ردت الاعلامية ديما صادق في LBCI على تغريدة زميلتها ندى اندراوس عزيز بتعليق: "واضح انك فهمتي الستاتوس بالقلب تماما .التويت يقول ان المارونية السياسية على مساوئها هي أفضل من باقي ما أتى ،عكس ما فهمتي أرجو قراءة الستاتوس بدقة . كما كنت أتمنى ان يأتي الرد فيه شيء من الزمالة،و عدم استعمال كلمات ك تتنطح بما فيها من استهزاء .مع كامل محبتي و تقديري لزمالتنا"

و ردت ندى :لمن يريد أن يطلع على ما يعتبرها "مساوىء المارونية السياسية" بالرغم من "الاستثناء"، أحيله الى نبذة عن تاريخ هذه المارونية دونها الزميل بسام أبو زيد.@BassamAbouZeid على موقع lbci