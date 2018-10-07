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بين تفاؤل الحريري وتشاؤم بري وما بينهما معيار التيار 5 بواحد

7
OCTOBER
2018
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بين تفاؤل الحريري وتشاؤم بري وما بينهما معيار التيار 5 بواحد , تم تمديد جهود التأليف الى ما بعد عودة رئيس البلاد من ارمينيا التي يصلها الاربعاء المقبل ويعود منها الجمعة في وقت ينطلق وزير الخارجية جبران باسيل في جولة عربية لدعوة ملوكها ورؤسائها الى القمة العربية الاقتصادية التي ستعقد في بيروت مطلع العام المقبل .

وفي خضم الحديث عن عد عكسي لولادة الحكومة من دون تحديد زمن هذا العد برز موقف مخالف لتوقعات الحلفاء من وليد جنبلاط وغير معاكس للتيار في مقاربة كلام الوزير باسيل الاخير حول معايير التمثيل ومقادير الحصص الامر واعطى تفسيرات وتبريرات لموقف جنبلاط ( قد لا تصمد طويلا ) تصب في الخانات الاتية : اولا اخذ مسافة من القوات وعدم ربط الحصة الجنبلاطية بالعلاقة مع او التحالف مع القوات وتأكيد استقلالية القرار الجنبلاطي . ثانيا : توجيه رسالة الى باسيل بأن الامور قابلة للنقاش وان جنبلاط والتكتل الذي يرأس ليس حجر عثرة امام تشكيل الحكومة وان المقعد الدرزي الثالث قد يكون مساحة تفاهم مشتركة للتاسيس عليها للمرحلة المقبلة وثالثا اجراء مراجعة سريعة لواقع التطورات الاقليمية وما سيكون عليه مآل الامور في الاشهر المقبلة في لبنان والجوار .

في هذا الوقت تعود الامور تدريجيا وبشكل ايجابي الى مساراتها الطبيعية بعد كلام النائب ياسين جابر لجهة تصفية ذيول الاشكال مع العهد ويثمن حزب الله عاليا موقف سيد العهد ويقدر في الموازاة واقعية الرئيس الحريري وحرصه على الاستقرار الداخلي وفك الارتباط مسبقا بين اي مستجد او عامل قد يتخذ ثغرة للنفاذ الى قلب المشهد الداخلي , في حين تنتظر اميركا اول تشرين الثاني موعد بدء تطبيق العقوبات الجديدة النفطية على ايران وتنتظر ايران منتصف الشهر عينه موعد الانتخابات النصفية في اميركا لمعرفة اي منقلب سينقلب اتجاه الريح الاميركية .

ومن التوتر الاميركي الايراني الى الاهتزاز التركي السعودي بعد اختفاء الصحافي السعودي المعارض جمال الخاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول . سيل من التسريبات التركية والاميركية يؤكد مقتل الخاشقجي مع جملة اعتراضية لاردوغان عن ان الامور ليست نهائية بعد . ومع ان المسألة بعيدة عن لبنان وتخص المعنييين بها الا ان اللافت ان اصدقاء احدى الدولتين في لبنان وهم في تزايد ومزايدة هذه الايام لم يرف لهم جفن في قضية الخاشقجي ولم يستفيقوا على قدسية حرية التعبير التي دبجوا البيانات وبثوا الافتراءات ضد العهد في لبنان وبكوا وناحوا ولطموا صدورهم ونتفوا شعورهم في سبيلها ولم تستفزهم مواقف ترامب المهينة بحق الدولة الشقيقة الذي لو قاله روحاني او بوتين لكانوا زلزلوا الارض وحرقوا الاخضر واليابس من طهران الى استراخان

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