كمين وإطلاق نار.. وفرار مطلوب بعد اصابته

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كمنت دورية من مكتب أمن الدولة - مرجعيون، عند مفرق دار الحنان في بلدة الصويري في البقاع الغربي، ل"ب. ش." المطلوب مع شخص آخر من آل برو في قضية تهريب أجانب إلى لبنان، ولحظة وصوله إلى المكان قاوم عملية توقيفه، وحصل تبادل لإطلاق النار أصيب بنتيجته في ظهره، كما أصيبت سيدة من بلدة الرفيد صودف مرورها في المنطقة بجروح طفيفة في كتفها.

وتمكن المستهدف من الإفلات من الكمين، فداهمت دورية أمن الدولة مستشفى الأطباء في المنارة، ظنا منها أنه دخل إليه لقربه من المكان، لكن المطلوب اتجه إلى مستشفى البقاع في تعنايل حيث تلقى اسعافات أولية وفر إلى جهة مجهولة، قبل الإبلاغ عنه.

يشار إلى ان استهداف "ب. ش." في الكمين، جاء بعدما أوقف مكتب أمن الدولة في منطقة مرجعيون، مجموعة من الأجانب المهربين، كشف أفرادها بعد التحقيق معهم ان المطلوب وشريكه هرباهم مقابل أموال.

كمنت دورية من مكتب أمن الدولة - مرجعيون، عند مفرق دار الحنان في بلدة الصويري في البقاع الغربي، ل"ب. ش." المطلوب مع شخص آخر من آل برو في قضية تهريب أجانب إلى لبنان، ولحظة وصوله إلى المكان قاوم عملية توقيفه، وحصل تبادل لإطلاق النار أصيب بنتيجته في ظهره، كما أصيبت سيدة من بلدة الرفيد صودف مرورها في المنطقة بجروح طفيفة في كتفها.



وتمكن المستهدف من الإفلات من الكمين، فداهمت دورية أمن الدولة مستشفى الأطباء في المنارة، ظنا منها أنه دخل إليه لقربه من المكان، لكن المطلوب اتجه إلى مستشفى البقاع في تعنايل حيث تلقى اسعافات أولية وفر إلى جهة مجهولة، قبل الإبلاغ عنه.



يشار إلى ان استهداف "ب. ش." في الكمين، جاء بعدما أوقف مكتب أمن الدولة في منطقة مرجعيون، مجموعة من الأجانب المهربين، كشف أفرادها بعد التحقيق معهم ان المطلوب وشريكه هرباهم مقابل أموال.