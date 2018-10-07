living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العثور على سلحفاة بحرية مصابة في رأسها في بحر صور

7
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت "جمعية Green Area الدولية"، في بيان، العثور على سلحفاة بحرية "مصابة بجرح بليغ في رأسها، في عرض البحر مقابل منطقة النبي اسماعيل في مدينة صور"، وانه تم انقاذها رغم "العديد من الصعوبات"، لافتة إلى أن "تضافر الجهود والدعم الذي وفره رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق والعديد من الناشطين والصيادين وعمال البلدية، جاء ليشكل علامة فارقة في تكريس مثل هذا التعاون، بعدما واجهتنا صعوبات خلال الساعات الأولى من العثور عليها".

وأوضحت أن "السلحفاة تلقت ضربة قوية على رأسها وبدا حبل عالقا بها وصنارة في منطقة البطن"، مضيفة "بالتواصل مع الطبيب البيطري من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور محمد سكرية، تم إعطاء السلحفاة الأدوية اللازمة والإسعافات الأولية الضرورية، وكان لا بد من تأمين مكان ملائم لمتابعة وضعها، خصوصا وأن حالتها بدت صعبة إلى درجة أننا لم نتوقع نجاتها، فمثل هذه الحالات تحتاج لإجراء صور شعاعية ضرورية لتشخيص طبي دقيق، إضافة إلى انه بدا واضحا أنها بحاجة لعملية جراحية طارئة لم يتوفر في لبنان إلى اليوم مستلزمات إجرائها من مركز متخصص ومعدات وكادر طبي".

ونوهت "بجهود المركز اللبناني للغوص وما أبداه شبان من المدينة من تعاطف واهتمام بالسلحفاة، وتساعد الجميع، ومن بينهم عناصر الانقاذ البحري في الدفاع المدني"، لافتة إلى ان "رئيس بلدية صور ورئيس محمية صور الشاطئية المهندس حسن دبوق تابع الحادثة، وأكد على ضرورة تكاتف الجهود والتعاون كفريق واحد، كل وفقا لخبرة كل فرد بالاستناد إلى خبراته السابقة، ووضع بتصرفنا كل الإمكانيات المتاحة، وأشار إلى أنه سيتم التحقيق لمعرفة ما إذا كانت السلحفاة تعرضت للضرب ولاعتداء مباشر مقصود أم غير مقصود".

وذكرت أن "السلحفاة ذكر من نوع ضخمة الرأس كاريتا كاريتا"، وأنه "رغم إصابتها البليغة لم تمهلنا لتبرأ من جرحها وإصابتها، وغادرت إلى عالمها الرحب، وتأكدنا عبر زورق تابع لبلدية صور أنها مضت بسلام".

وأكدت انه "من خلال هذه التجربة، وتجارب سابقة لنا في جمعية Green Area الدولية، نرى أنه بات ملحا توفير سبل حماية ومعالجة السلاحف البحرية التي تعتبر ثروة كبيرة في بحرنا خصوصا بعد وضعها على لائحة الحيوانات المعرضة للانقراض".

وطالبت الجهات المعنية في وزارتي البيئة والزراعة ب"العمل لتوفير سبل رعاية السلاحف البحرية لجهة العمل على دراسة جديدة لإنشاء مستشفى ميداني أو مركز طبي مختص لإنقاذ الكائنات البحرية، لا سيما السلاحف التي تتعرض من وقت إلى آخر لحوادث تستدعي كادرا طبيا مختصا لعلاجها ومتابعتها".

وشددت على "ضرورة تمرين فريق يقدم الاسعافات الاولية للإصابات وفق الأطر القانونية المتاحة بين وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، وبالتعاون مع الخارج الذي سبقنا في هذا المجال وأمن حماية وعلاج هذه الكائنات المهمة والمهددة بالإنقراض".

وختمت بالاشارة إلى أنه "غالبا ما نواجه حالات لسلاحف تعرضت للاعتداء عرضا أو عن قصد"، مشددة على أن المطلوب "ليس بأكثر مما توفره سائر دول العالم، كي لا نفاجأ في كل مرة بسلحفاة مصابة ونواجه صعوبات إدارية ولوجستية وصحية".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout