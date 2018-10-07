تويني سلم الرئيس السوداني دعوة للمشاركة في القمة العربية المنعقدة في لبنان‎

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وصل اليوم وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني إلى العاصمة السودانية الخرطوم، موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقام بتسليم الرئيس السوداني المشير عمر البشير دعوة لحضور فعاليات القمة العربية التنموية الاجتماعية والاقتصادية التي ستعقد في بيروت يومي 19 و20 من شهر كانون الاول المقبل.

وسلم الرئيس بشير بدوره رسالة جوابية للوزير تويني الذي حضر برفقة مستشاره نقولا ابراهيم والسفيرة اللبنانية في السودان ديما حداد.

وتناولا البحث في الوضع الإقليمي عامةً واللبناني خاصةً والتهديدات الإسرائيلية التي يواجهها لبنان عبر حكومته ورئيسه والرد الذي قام به وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في الجولة التي قام بها برفقة السفراء المعتمدين في لبنان.

كما جرى الحديث عن أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين السوداني واللبناني وأهمية القمة العتيدة التي ستنعقد في لبنان.

وأعرب الرئيس السوداني عمر البشير عن احترامه وتقديره للرئيس اللبناني وللبنان الذي يعتبره بلده الثاني بخاصة أنه قد زاره مراراً كما وعد بحضوره القمة.

هذا وأشار إلى أنه على لبنان فتح معابره البرية أمام جميع المنتوجات اللبنانية وأن الاقتصاد السوداني الإنتاجي كان بيد اللبنانيين قبل سياسات التأميم ولعب اللبنانيون دوراً كبيراً في تاريخ الزراعة والصناعة في السودان، وأمل أن يعود هذا الدور وأن ينعم البلدان بالرخاء والطمأنينة.