عودة نحو 100 سوري إلى ديارهم من لبنان

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أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن نحو 100 سوري عادوا إلى ديارهم من لبنان خلال اليوم الماضي.

وجاء في النشرة اليومية للمركز "عاد نحو 93 لاجئ سوري إلى ديارهم من لبنان خلال اليوم الماضي عبر معبري "جديدة يابوس" و"زيمراني" من بينهم 27 امرأة و48 طفلا". كما عاد نحو 302 نازح إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وقام الجانب الروسي بثلاث عمليات إنسانية في محافظات حلب واللاذقية ودير الزور، حيث تم توزيع الوجبات الغذائية على السكان. بالإضافة لذلك، قامت وحدات المهندسين السوريين بتطهير ستة هكتارات من الألغام في محافظات حمص وحلب والقنيطرة.

وجاء في البيان "تم اكتشاف وتفجير 41 عبوة ناسفة، من بينها 6 عبوات يدوية الصنع".