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بعد وعود حماده الكلامية...الاساتذة المتمرنون لوحوا بالإضراب في حال عدم قبض رواتبهم

7
OCTOBER
2018
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لفتت لجنة الاساتذة المتمرنين إلى أن مهلة قبض الرواتب ونيل الaدرجات اقتربت من الانتهاء ولا شيء تحقق.

وقالت في بيان اليوم: "بعد تلقينا وعودا من معالي وزير التربية في اعتصام رياض الصلح في 24 أيلول الماضي بأن قبض راتبي شهري آب وأيلول أصبحا بالنظام، وخلال أيام ستصل إلى حساباتنا وتتبعها الدرجات. وأيضا استنادا منا إلى بيان رابطة التعليم الثانوي الذي أعطى مهلة إلى 6 الحالي كحد أقصى لنيل حقوقنا، تم تعليق الإضراب، وها نحن اليوم نقترب من انتهاء المهلة ولا شيء تحقق، لا رواتب ولا درجات، بل هناك غموض تام في موضوع الدرجات، وهو الموضوع الأهم الذي ناضلنا لأجله طيلة سنة ونصف السنة، لذلك ننتظر من الرابطة الإيفاء بوعدها بالإضراب إبتداء من الاربعاء المقبل في حال لم تكن هناك اجراءات عملية في موضوع الست درجات، بناء على ما تم التوافق عليه مع رابطة التعليم الثانوي، وإلا فنحن في حل من أمرنا".

وختمت: "ندعو كل الزملاء الى البقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى ساحات النضال لتحصيل حقوقنا".

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